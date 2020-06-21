白宮「施壓」力挽川普低迷選情　華爾街：選前將批准1至2種疫苗

▲許多美國人對川普的信任度銳減。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

華爾街預測，白宮在近期內應會批准至少1至2種的新冠肺炎疫苗。由於新冠肺炎在美國大流行，加上佛洛伊德事件，許多美國人對川普的信任度都大幅降低，能否連任的不確定性更加提升，因此即便當地抗疫權威佛奇（Anthony Fauci）研判，至少要等到明年初才會出現疫苗，但為了拯救川普低落的選情，白宮有很大的機率會趕在選前讓疫苗問世。

據《彭博商業新聞台》（BNN Bloomberg）報導，川普近期因抗疫失利，且對種族問題的處理不平等，進而遭受質疑，再反觀對手，民主黨的喬.拜登（Joe Biden）近期的士氣則是越漸高昂。因此，華爾街大膽預測，為了讓川普連任有望，白宮將會趕在選前，批准至少1至2種的新冠肺炎疫苗。

▲ 佛奇。(圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織（WHO）的最新統計顯示，目前共有13種實驗性疫苗正在研發中，另還有120多種仍處研發的早期階段。其中，英國、瑞典合資的「阿斯利康製藥」（AstraZeneca Plc）和美國大廠「Moderna」一直都在提高產量，有望在年底前，提供數百萬劑仍處實驗階段的疫苗。

免疫學家佛奇先前就曾表示，疫苗最早也要等到明年初才有機會問世。不過許多研究分析師一直邀請專家來評估縮短時間的可能性，希望能在美國選前就已有疫苗可用。

▲多國都在積極研發疫苗。（圖／路透）

投資銀行「傑富瑞」（Jefferies）的衛生保健策略師賈里德.霍爾茲（Jared Holz）透露，從許多的數據來看，「我認為，我們將在大選之前獲得疫苗」，且政府應該會在11月3日以前，批准其中至少一種疫苗。

金融服務公司「雷蒙.詹姆斯」（Raymond James）的政策分析師同意了這個說法，並在一份客戶報告中寫道，「白宮正在向食品藥品監督管理局（FDA）施壓，要求對方在選舉前，批准疫苗的緊急使用授權（EUA）」。

此外，霍爾茲還表示，疫苗的批准對美國的股市有著正面的影響，不過也不排除是疫苗生產商在「賣新聞」（sell the news）。現在有許多股票已經有了巨大的收益，以「Moderna」來說，股價就增長了兩倍多。