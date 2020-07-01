端午連假國旅爆發！旅客回流「業績卻沒有」　攤販嘆：消費力差很多

▲高雄美濃民俗村。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情和緩，端午連假出現大量國旅人潮，離島、偏鄉旅宿一房難求。然而位在高雄美濃民俗村的攤販表示，高雄為都市，不是民眾旅遊首選，且即使旅客回流，消費力仍有落差。另安心旅遊補助今（1）日起上路，民眾周先生、楊小姐表示，都已規劃好下兩趟行程。

美濃民俗村位於高雄，是一條小小的美食、文化街道，街道內賣有紙傘、清冰、花生糖等在地小吃。雖然今日補助上路，但由於適逢平日，民俗街旅客數仍寥寥無幾。

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▲街道內旅客不多，賣有許多傳統民俗技藝與小吃。（圖／記者李宜秦攝）

經營美濃清冰店的林小姐表示，疫情衝擊下，旅客大減7成，雖端午節旅客有回流，但與往年端午連假相比，仍少了4成旅客。她表示，多數民眾出遊喜歡往海邊、山上、離島跑，很少人會特別來高雄等都市觀光，且美濃距離高鐵站又遠，若租車的民眾通常都會直衝墾丁，忽略美濃。

林小姐表示，美濃團客較少，多是以東南亞、新加坡、香港旅客為主，冬天另有白蘿蔔、番茄季，適合親子前來觀光與DIY，但沒有活動的其他季節，觀光景氣就差很多。

林小姐表示，受疫情衝擊，可明顯看出民眾消費能力變差，以往連假大家經過都會買買冰、喝飲料，這次的端午連假卻多只是走馬看花，逛逛就離開。對於安心旅遊補助計畫，她表示其實沒有非常期待，但有補助應該還是會有誘因，希望能吸引旅客。

▲美濃清冰店林小姐嘆，旅客消費力有明顯下降。（圖／記者李宜秦攝）



到美濃觀光的旅行團客楊小姐表示，這次出遊是從台南出發，行經南投、高雄共三天兩夜，不過是之前就計畫好的遊程，因此沒有使用補助。

對於補助上路，楊小姐表示很期待，也已規劃好下次與下下次的遊程，她說，下次計畫去南投，再下次打算去環島，且因為補助，環島4天每人只要4000元，相當划算。

楊小姐表示，雖然疫情衝擊不能出國，之前原本打算到歐洲旅遊，現在也都泡湯，但在國內旅遊也是不錯，「只要能出來走走都很好」。

另一名團客周先生表示，對於離島也很感興趣，近期旅行社推出金馬彭跳島遊程，他直言「一次結合一起很有趣」，可以一次體驗三大離島風情，希望有機會也能去體驗。