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「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「結帳現折千元」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者紀佳妘、賴文萱、嚴云岑、李佳蓉／綜合報導

7月新制今（1）日正式上路了！受到疫情的影響，自1日開始眾所期待的振興三倍券將開始預購，每人支付1千元可換3千元；不僅如此，還有安心旅遊國旅補助計畫，包括團體旅遊優惠、自由型住宿優惠、觀光旅遊業入園優惠等等，從7月開始至10月底不分平假日皆適用。細數共19項即將上路的新制《ETtoday新聞雲》貼心整理懶人包，替你省荷包。

▲▼7-ELEVEN提供ibon預購振興三被券步驟。（圖／7-ELEVEN提供）

▲三倍振興券今天開始可以預購了。（圖／業者提供）

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財經新制

1.振興三倍券
行政院宣布「三倍振興券」措施，每人支付1000元可換3000元的三倍券，民眾自今日起可開始預購，規劃從15日起開放使用至12月底。這次振興券將降低領用門檻、提高折扣優惠幅度，讓民眾以1000元去換用3000元酷碰券，至於弱勢族群、中低收入戶等，也規劃另有優惠方案，不排除直接發放振興券，可直接當現金使用。

在四大管道方面，首先「實體振興券」的部分，開放郵局、超商預訂、兌換，以1000元換3000元實體振興券，或比照口罩實名制2.0，在網路預購後再到四大超商領取。其次，是「行動支付」方面，民眾必須先選擇一家銀行上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

在「電子票證」部分，民眾以註冊登記的悠遊卡、一卡通進行消費，消費先刷3000元，政府再退回2000元或電子支付點數。最後，「信用卡」方面，民眾可先選擇一家銀行帳戶上網登錄，累計消費3000元後，政府再退回2000元回饋金，目前擬開放使用至年底。

2.宣告利率平穩機制
金管會表示，壽險公司要建立「宣告利率平穩機制」，也就是要求壽險業未來販售利變型保單時，宣告利率必須貼近實際債市利率，且保單的CSM（保單計算合約服務邊際利潤）不得為負，於7月1日上路。

3.責任準備金利率調降
金管會公布各幣別新契約責任準備金利率調整方案，其中新台幣、美元及澳幣保單責任準備金利率將分別調降1碼、2碼、4碼，其餘澳幣、人民幣保單也有調整，於7月1日上路。

4.死亡保障門檻調高
金管會公布人壽保險死亡保障門檻，要求保戶16歲至90歲之前，死亡保額至少要高於保價金，於7月1日上路。

曾經策劃101煙火　澎湖花火節第4場由台灣團隊上陣（圖／澎湖縣政府）

▲今年澎湖國際花火節，將於7/6~9/3登場。（圖／澎湖縣政府提供）

交通新制

5.安心旅遊國旅補助計畫
因為國內新冠肺炎疫情趨緩，交通部推出安心旅遊方案，自7月1日起至10月31日，不分平假日皆能適用，期能擴大國民旅遊市場規模。截至昨（30）日為止，已有近9000家旅宿業者參與，超越以往補助計畫紀錄，約75%業者都參與，民眾只要上網申請登記補助，就可現場折抵千元，不需另外等待。

本次補助不分平假日均適用，自由行部分，本島、離島均可享有一次1000元的補助；團客則為本島每日補700元、離島1200元。觀光局表示，本島補助與離島補助不限使用順序，但不得在同一日同時使用，需分次使用。

6.有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲
因應大型車職業駕駛面臨人才短缺問題，交通部有條件放寬汽車運輸業所屬大型車職業駕駛人駕駛執照持照年齡至68歲。

適用對象包括貨運三業（汽車貨運業、汽車路線貨運業、汽車貨櫃貨運業）、遊覽車客運業（限駕駛交通車）、市區及一般公路客運業、國道客運業（限駕駛相鄰縣市）。放寬後原則限制該等駕駛人僅於上午6時至下午6時行駛，並例外開放交通車或港區作業得由業者個別向公路監理機關申請其他行駛時段。

7.開放各車種越區辦理公路監理業務
目前僅自用小型車可越區辦理監理作業，7月1日起修正擴大包含營業車（包括直轄市轄管之計程車及市區公車）及自用大型車輛等所有車種均可越區辦理請領牌照、檢驗及異動登記等作業，簡化行政作業程序，提升為民服務品質。

8.中華郵政調降保單借款利率2碼（0.5%）
為配合政府紓困政策，保單借款利率全面調降2碼（包含保單借款新貸戶及舊貸戶），期協助民眾度過新冠肺炎疫情衝擊。

9.中華郵政發售「郵政簡易人壽樂活168保險」新商品
為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽樂活168保險。

10.中華郵政發售「郵政簡易人壽郵幸福保險」新商品
為滿足保戶多元投保需求，自109年7月1日起發售郵政簡易人壽郵幸福保險。

過期,保存期限,產品標示,零食,熱量,成份。（圖／記者李佳蓉攝）

▲未來食品過敏資訊也必須完整揭露。（示意圖／記者李佳蓉攝）

食品新制

11.強化「一氧化二氮」管理，改列以食品添加物管控
為與國際規範調和，食藥署參考聯合國食品標準委員會及食品添加物專家委員會，訂定一氧化二氮使用的食品範圍、限量、限制及規格標準之規定；自109年7月1日起，一氧化二氮應符合食品添加物管理相關規定，包括應辦理查驗登記、登錄、標示、建立追溯追蹤資料等規範。

12.完整揭露食品過敏原，應標示項目擴增至11項
為揭露食品過敏原資訊，食藥署參考國人發生食品過敏之臨床調查資料及國際規範，檢討食品過敏原標示項目，自109年7月1日起，市售包裝食品如含致過敏性內容物，應標示過敏原醒語資訊，包括甲殼類、芒果、花生、牛奶或羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品，以及使用亞硫酸鹽等。

13.擴增應實施食品安全管制系統（HACCP）之食品製造業別
具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達新台幣(下同) 3,000萬元之「食用油脂」、「罐頭食品」及「蛋製品」等3個製造業別，自109年7月1日起，應符合食品安全管制系統準則之規定。

14.資本額未達3,000萬元之食品工廠，應設置衛生管理人員
具工廠登記、食品從業人員5人以上且資本額未達3,000萬元之「其他食品製造業」，自109年7月1日起，應設置衛生管理人員。

▲民眾因為申報時視實際錯誤內容，處6,000元至15萬元罰鍰。（圖／桃園市政府提供）

▲民眾因為申報時視實際錯誤內容，處6000元至15萬元罰鍰。（圖／桃園市政府提供）

房產新制

15.新實價登錄
內政部表示，現行不動產買賣申報登錄責任，依序由地政士、不動產經紀業或權利人，於登記完畢後30日內申報登錄；從今年7月1日起，將改由買賣雙方於申請買賣移轉登記時一併申報登錄。

內政部提醒，為了確保對外揭露的價格資訊真實正確，新制施行後，對於申報書「交易總價」、「車位個數」及「車位總價」等3項價格資訊，如有申報不實，將直接處3萬元至15萬元罰鍰，買賣雙方申報時請務必詳加確認，以避免受罰。另若未一併申報或申報不實，地政機關要求限期申報或改正時，仍請依限辦理，避免受罰。

戶、地政新制

16.移民管理規費可用多元方式繳納
為提供民眾更便捷的繳納移民管理規費方式，自109年起於各直轄市、縣（市）25個服務站及7個機場港口櫃檯，全面建置信用卡機及臺灣Pay系統，讓民眾臨櫃時可以多元支付，並於109年7月1日全面啟用，提供民眾於臨櫃申辦時使用。

17.綠色櫃檯文件電子化（無紙化）功能
民眾臨櫃辦理業務時，透過數位簽名板顯示電子申請書提供民眾簽名，及利用拍攝式掃描器掃描附繳證件檔存於戶政資訊系統，可減少紙張使用並降低實體儲存空間，爾後戶政人員可透過戶役政系統，線上調閱已掃描之全國戶籍登記申請書及相關附件，大幅減少作業時間、提高行政效率。

18.「平均地權條例」有關實價申報登錄改由買賣雙方辦理
內政部地政司表示，不動產買賣案件改由買賣雙方共同申報登錄，新制透過買賣雙方相互勾稽確認成交資訊，可提升資訊的正確性。；買賣案件申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，提高資訊揭露時效。依申報不實情節輕重調整不同之裁罰規定。

19.推動包租代管業者法制化經營7月1日起加強查核
租賃專法施行前已經營包租代管業者，自專法107年6月27日施行起，得繼續營業2年，2年屆滿後未領有租賃住宅服務業登記證者，不得繼續營業，違反者即屬非法經營包租代管業務，處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰。

為加速輔導包租代管業者合法化經營，業於109年1月30日發布「租賃住宅服務業業務檢查及非法經營包租代管業務查處注意事項」，並於109年3月9日發布「109年推動租賃住宅服務業輔導及查核實施計畫」，由各直轄市、縣（市）政府於今年7月起，加強查處非法經營包租代管業務者

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