今年出不了國「省了不少錢？」網秒吐槽花更多　猛怨：國旅被宰得更慘

▲原PO好奇，今年出不了國，每年都要出國的人不就省了不少錢。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

儘管國內新冠肺炎疫情趨緩，但國外疫情還在持續延燒，暫時還是無法出國。就有網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「今年不能出國是否省了不少錢？」好奇應該有人每年都會出國旅行，不管是到亞洲國家或是更遠的歐美，「旅行如果不走刻苦路線，其實也是不少花費，今年出不了國，妳是不是省了不少錢啊？」

看到貼文後，不少人反而紛紛留言大嘆，「我出國反而比較省，一直窩在家都叫外賣」、「是省了不少，但報復性網購也買了不少」、「省下出國的錢，拿去買______花光了」、「錢只會在不同的地方花掉，ㄎㄎ」、「結果也是不知道花去哪了」、「不能出國很悶，反而怒吃好幾波花光了」、「去醫美花更多。」

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就有網友分析，「改買其他東西花掉了 沒省下來」、「出國預算照樣花啊！而且如果今年不出國，明年會花更多吧？直接預算x2」、「因為不能出國覺得自己省到錢了，所以花錢變得大手大腳的。不小心就花掉不少了，沒有省到錢的港覺惹（感覺了）。」

▲不少人就說，錢根本就花到別的地方，完全沒省到。（示意圖／pixabay）

還有人直怨，不出國旅遊還是會在國內玩，但國內卻更貴，「沒省到+1，只能在國內旅行被宰得超慘，花比出國更多錢」、「沒辦法去日本住2千1晚的房間，只好在台灣住4千1晚的了」、「國旅更貴，而且品質還不好」、「並沒有，國旅反而更花錢」、「你哪來的錯覺？台灣旅遊（特別是東部或離島）比出國旅遊貴欸！」

不過也有人表示，「還真的省了十幾萬」、「對，省起來下次出國花」、「出社會後每年都會安排出國，就今年沒有所以有省到錢，玩國內都順便找朋友敘舊，住朋友家倒不會花太多」、「省五萬機票錢超開心」、「存起來等明後年去。」