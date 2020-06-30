安心旅遊倒數一天！9千家旅宿「結帳現折千元」　九大Q＆A一次看

▲到離島觀光還可多享一次千元補助。（圖／記者周姈姈攝）

記者李宜秦／台北報導

安心旅遊國旅補助倒數一天，將於明（1）日正式啟動，截至今日為止，已有近9000家旅宿業者參與，超越以往補助計畫紀錄，約75％業者都參與，民眾只要上網申請登記補助，就可現場折抵千元，不需另外等待。

交通部觀光局台灣旅宿網已開放自由行旅客申請，觀光局指出，旅客需於入住前或入住當日至「安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動」網頁專區，掃描並上傳身分證或健保卡正面圖檔，建立旅客資料檔案，待入住時再提供證件正本供業者核對。

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觀光局表示，旅宿業者應現場折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣(市)政府請領補助費用，不得等直轄市、縣(市)政府核撥款項後再匯款給旅客。因此旅客可現場獲得補助，不需另外等待。

本次補助不分平假日均適用，自由行部分，本島、離島均可享有一次1000元的補助；團客則為本島每日補700元、離島1200元。觀光局表示，本島補助與離島補助不限使用順序，但不得在同一日同時使用，需分次使用。

▲小琉球登島人次單日突破1.4萬，登船口排出破百米人龍。（圖／記者陳崑福翻攝）

舉例而言，星期五入住臺南、星期六入住澎湖，或者星期五入住澎湖、星期六入住臺南，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助；星期五、星期六連續入住澎湖兩晚，或者星期五入住澎湖、星期六入住金門，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。

觀光局表示，各直轄市、縣(市)政府及觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台補助經費有限，其辦理補助之活動期間，如經費提前用罄，即會公告停止受理補助申請，請務必注意活動專區及前揭訂房平台公告之相關資訊。

▲安心旅遊九大Q&A。（圖／翻攝自台灣旅宿網）

另外，在符合規範前提下，本次補助均可搭配振興券使用。交通部長林佳龍近日也至多處推廣國旅，他表示，認識台灣應做到「登百岳、環島、造訪離島」，才知道台灣的身高、腰圍、還有手腳有多長。

林佳龍表示，我國離島觀光資源豐富，「跳島旅遊」為一大好選擇，旅行社也開發跳島遊程，促成全球首艘郵輪復航。民眾從基隆港出發，行經澎湖、到金門或馬祖，一次體驗澎湖花火節、金門戰地風光或馬祖藍眼淚，享受全新的離島郵輪玩法。