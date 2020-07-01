安心旅遊上路！10萬民眾搶先登錄　東台灣最多「結帳現折千元」旅宿

▲東台灣參與補助計畫的旅宿家數最多。（圖／記者王兆麟翻攝）



記者李宜秦／台北報導

今（1）日起安心旅遊國旅補助正式啟動，交通部觀光局表示，目前已有近9000家旅宿業者參與補助計畫，民眾可現場折抵千元，不需另外等待，其中以花蓮、宜蘭、台東參與的旅宿最多，另已有超過10萬民眾登錄補助，創下歷史新高。

為振興國內旅遊景氣，交通部觀光局投入近60億元預算，祭出安心旅遊國旅補助計畫，針對自由行旅客，在本島旅遊每人每日可補1000元，至離島可再享一次1000元補助，共可補2000元；團客在本島每人每日補700元、離島1200元，不限次數。補助不分平假日均適用。

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▲即日起出遊國旅可享千元補助。（圖／記者李宜秦攝）

另外針對主題遊樂園更是祭出史上最優的優惠，只要是民國90年7月1日後出生的學生，就可在補助期間免費玩全台22家遊樂園，適用時間為7到10月。業者名單可至台灣好樂園官網查詢。

觀光局表示，旅宿業者應現場折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣(市)政府請領補助費用，不得等直轄市、縣(市)政府核撥款項後再匯款給旅客。因此旅客可現場獲得補助，不需另外等待。

▲近期國旅復甦，國內夜市旅客回流。（圖／記者李宜秦攝）



觀光局表示，本島補助與離島補助不限使用順序，但不得在同一日同時使用，需分次使用。舉例而言，星期五入住臺南、星期六入住澎湖，或者星期五入住澎湖、星期六入住臺南，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助；星期五、星期六連續入住澎湖兩晚，或者星期五入住澎湖、星期六入住金門，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。