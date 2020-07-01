　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

安心旅遊上路！10萬民眾搶先登錄　東台灣最多「結帳現折千元」旅宿

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台東曾獲《孤獨星球》公布亞洲十大最佳旅遊景點，一直是國內外觀光客最喜歡拜訪的旅遊城市。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲東台灣參與補助計畫的旅宿家數最多。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者李宜秦／台北報導

今（1）日起安心旅遊國旅補助正式啟動，交通部觀光局表示，目前已有近9000家旅宿業者參與補助計畫，民眾可現場折抵千元，不需另外等待，其中以花蓮、宜蘭、台東參與的旅宿最多，另已有超過10萬民眾登錄補助，創下歷史新高。

為振興國內旅遊景氣，交通部觀光局投入近60億元預算，祭出安心旅遊國旅補助計畫，針對自由行旅客，在本島旅遊每人每日可補1000元，至離島可再享一次1000元補助，共可補2000元；團客在本島每人每日補700元、離島1200元，不限次數。補助不分平假日均適用。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵,旅客,車廂,觀光客,國旅,觀光,火車。（圖／記者李宜秦攝）

▲即日起出遊國旅可享千元補助。（圖／記者李宜秦攝）

另外針對主題遊樂園更是祭出史上最優的優惠，只要是民國90年7月1日後出生的學生，就可在補助期間免費玩全台22家遊樂園，適用時間為7到10月。業者名單可至台灣好樂園官網查詢。

觀光局表示，旅宿業者應現場折抵住宿費，再向其所在地直轄市、縣(市)政府請領補助費用，不得等直轄市、縣(市)政府核撥款項後再匯款給旅客。因此旅客可現場獲得補助，不需另外等待。

▲▼夜市,觀光,觀光客,國旅,旅客,國內旅遊,中原夜市。（圖／記者李宜秦攝）

▲近期國旅復甦，國內夜市旅客回流。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，本島補助與離島補助不限使用順序，但不得在同一日同時使用，需分次使用。舉例而言，星期五入住臺南、星期六入住澎湖，或者星期五入住澎湖、星期六入住臺南，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助；星期五、星期六連續入住澎湖兩晚，或者星期五入住澎湖、星期六入住金門，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。

ET快訊
前籃球國手遭爆「外遇約砲」！前妻控：離婚前像公狗一樣頻找小姐
25歲女KTV喝酒吐血亡「酒測值3」　閨蜜揪唱目睹驚悚最後一
謝和弦崩潰求饒正宮：連死都很痛苦！　爆Keanna冷嗆6字逼
美國學校學長盜帳密！意外曝光「長瀏海學弟」千億身家　父母來頭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

安心旅遊上路！10萬民眾搶先登錄　東台灣最多「結帳現折千元」旅宿

E奶拐珍奶！甜美女熟客「腰束奶澎」入主帳房　下身失蹤照曝光

「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「結帳現折千元」

北市明星國中爆狼師！深夜LINE傳女學生：希望生活有妳　同班2人都受害

海陸風轉換！今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

大師來了！　 崑山科大禮聘米其林主廚江振誠擔任講座教授

更猛雷雨彈開炸！對流不斷噴發　豪大雨擴全台「降雨熱區」出爐

加什麼鮮奶都好喝！他讚「這款紅茶」成分超單純　網一面倒激推：冰箱必存貨

南大香雨書院　舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

Lulu復工《大熱門》感人擁抱吳宗憲　憲哥愛開玩笑：好可惜你真的回來了

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

KID嗆是送分遊戲...篠崎泫：能沒過嗎　小鬼「玩三次都沒進洞」哭哭

蕾媽認了「後悔3650次嫁給宥勝」！　他選定她：願意縱容我的任性❤❤

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

安心旅遊上路！10萬民眾搶先登錄　東台灣最多「結帳現折千元」旅宿

E奶拐珍奶！甜美女熟客「腰束奶澎」入主帳房　下身失蹤照曝光

「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「結帳現折千元」

北市明星國中爆狼師！深夜LINE傳女學生：希望生活有妳　同班2人都受害

海陸風轉換！今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

大師來了！　 崑山科大禮聘米其林主廚江振誠擔任講座教授

更猛雷雨彈開炸！對流不斷噴發　豪大雨擴全台「降雨熱區」出爐

加什麼鮮奶都好喝！他讚「這款紅茶」成分超單純　網一面倒激推：冰箱必存貨

南大香雨書院　舉辦｢自然･悅出」典藏藝術品展覽

貴婦淪跪婦！「扁案吹哨人」遭爆欠債3000萬　淒涼現況曝光

上市櫃薪資全都露！這家IC設計廠薪資中位數超越台積電、鴻海

伊朗診所爆炸釀19死！病患「手術到一半」遇劫　死者多為女性

沒人敢買！西門廢墟戲院閒置30年 25億元喊賣逾2年

220元鵝肉盤！他一看竟「全是碎骨」　老闆冷回：因為你沒指定

謝金河預言「新台幣成強勢貨幣」：帶來30年前所未有的新變化

南港話題大鍋炒！建商趁勢卡位　中研院旁新案鎖定小家庭

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

周士淵遭爆「外遇約砲」！前妻IG控訴：離婚前頻上酒店找小姐　像公狗一樣

香港七一升旗舉行！抗議民眾出動遊行　港警將「嚴厲執法」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

豪大雨擴全台　降雨熱區出爐！

甜美女熟客變帳房　E級身材制服包不住

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

今起3天慎防「雷雨彈」襲　8縣市飆高溫

變頻冷氣超節能？專家：選錯更耗電

勞保破產說再起！他一分析：678年級該憤怒

三倍券「4種申購方式」一次看！健保卡插入帶走3000元

三倍券終極懶人包「預訂→領取→使用」全搞懂

今年出不了國「省了不少錢？」網嘆花更多

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

【名校縱狼師1】北市國中爆性騷擾　男老師深夜傳訊追求女學生

更多熱門

相關新聞

「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「現折千元」

「七一新制」荷包省超大！三倍券開跑、9千家旅宿「現折千元」

7月新制今（1）日正式上路了！受到疫情的影響，自1日開始眾所期待的振興三倍券將開始預購，每人支付1千元可換3千元；不僅如此，還有安心旅遊國旅補助計畫，包括團體旅遊優惠、自由型住宿優惠、觀光旅遊業入園優惠等等，從7月開始至10月底不分平假日皆適用。細數共19項即將上路的新制《ETtoday新聞雲》貼心整理懶人包，替你省荷包。

今年出不了國「省了不少錢？」網嘆花更多

今年出不了國「省了不少錢？」網嘆花更多

安心旅遊明登場！九大Q&A一次看

安心旅遊明登場！九大Q&A一次看

旅運量上升！高鐵兩大專案吸客

旅運量上升！高鐵兩大專案吸客

振興三倍券來了！7月「19大新制」懶人包看這裡

振興三倍券來了！7月「19大新制」懶人包看這裡

關鍵字：

安心旅遊國旅補助

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

綠島火燒山　驚人火勢照亮黑夜

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

25歲女KTV喝酒狂歡　閨蜜親眼見她吐血亡

關之琳宣布離婚台灣億萬富豪！「只辦婚禮沒登記」

即／外交突破！索馬利蘭將派代表駐台

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

《大學生》何美罕見放閃洋男友！

她養浣熊6年「用愛教育」曝眉角

載阿嬤出門…路上巧遇「影分身」

KTV飲酒5hrs…年輕妹「 吐血、脫糞」暴斃亡

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

郭碧婷：醒悟那天總會到來！2舉動網抖了：婚姻問題

東區ZARA前車震　下場曝光

更多

最夯影音

更多
楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？

楓港「烤魷魚+黑輪」要200元！ 遊客狂哀…老闆娘：有過分嗎？
女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

《我的婆婆》王少偉 Darren為鍾欣凌吵翻　曾國城客串...一出場就屎在滾

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

1年前爆紅的原住民小妹又來啦　綁短馬尾賣肉乾♥網讚：變正了

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

《我的婆婆》鍾欣凌誤踩「婆媳之間」大地雷　比較媳婦誰體貼...劉品言聽完泛淚

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面