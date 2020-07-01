受艦隊染疫波及！美濃老店兩週沒客人　旅客回流指名看「蔡依林御用紙傘」

▲美濃紙傘老店廣進勝手製紙傘。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／高雄報導

紙傘為高雄美濃一大民俗技藝，由於時代變遷，已少有師傅製作。美濃廣進勝保有老師傅的工藝，提供旅客自行DIY手繪紙傘。吳老師表示，日前曾受敦睦艦隊群聚染疫影響，約兩週時間沒人敢來高雄，不過最近疫情和緩，旅客逐步回流，許多來就指名看藝人蔡依林《I’m be yours》MV出現的紅色紙傘。

吳老師表示，廣進勝的紙傘圖案由她繪製，再由林老師題字、製傘，每逢過年、連假，都會有許多旅客慕名而來，近期暑假將至，也將有許多親子旅客前來，製作小傘最低僅100元起跳，她表示，最多曾一次接80名團客，也接過160人的大團，分為三梯製作。

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▲蔡依林MV出現的紙傘。（圖／記者李宜秦攝）

▲美濃紙傘老店廣進勝提供旅客手繪紙傘。（圖／記者李宜秦攝）

吳老師表示，端午連假旅客回流，不過日前因敦睦艦隊群聚染疫事件，導致旅客都不敢來高雄，當時約一到兩週都沒有客人，所幸近期疫情回流，政府也推出三倍券、安心旅遊補助等，應可陸續看到旅客增加。

吳老師表示，紙傘DIY客群很廣泛，不只有很多外國人，台灣年輕人也會慕名而來，有許多人看到蔡依林《I’m be yours》MV中的紙傘，就會特地跑來欣賞那把紙傘，另外金城武拍攝的電影中也曾出現過廣進勝的紙傘。

吳老師表示，廣進勝是美濃最古老的老店，座落在大家族中，旅客來不只可手繪紙傘，還能一覽客家人早期的生活模式、老式建築。林老師表示，每把傘都不一樣，強調他們真的非常用心繪製。

▲林老師在紙傘上題字，成品相當精美。（圖／記者李宜秦攝）