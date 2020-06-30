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藍委趁亂拔走郭國文眼鏡？　鄭運鵬：再犯就公布姓名

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▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團攻占立法院議場現衝突，朝野立委上演肉搏戰 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃巈禾／台北報導

藍綠立委因監察院人事案在立法院爆發肢體衝突，民進黨立委鄭運鵬爆料，懷疑有國民黨立委在趁亂中偷拔民進黨立委的眼鏡，郭國文就是其中一位受害者，這次就不透露姓名，請大家自重，不要刻意傷害別人，下次再做這種危險動作，就公布姓名。

鄭運鵬30日晚間在臉書表示，各國國會的朝野肢體衝突難免會發生，大家上網查都有，如果衝突激烈，一定會有受傷，大家都是國會議員，衝突時應該多少會有一些心裏的分寸。

鄭運鵬提到，這是他第三任的立委任期，幸運的是他的任期都是民進黨執政，不幸的是他都是守方，所以，養成的原則是擔任維和部隊，只出手勸分開，不會出手打人，衝突場景都有媒體影片，大家可以去慢動作印證。和他衝突過的國民黨立委大概都知道他的作法。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰搶鐵鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

對於國民黨在立法院大門釘上又粗又長的鋼釘，鄭運鵬指出，這一次的致命鋼釘，議事人員和保警雖然有事先發現，即使非常危險，因為他們不敢拆除立委架設的防禦工事，所以只用保麗龍包起來標示，現場是他認為太危險，所以才約了幾位黨團立委拿油壓剪截斷的。

鄭運鵬也說，之所以可接受這個事件，是覺得新科委員經驗不足，不知道危險在哪裡，不過，再多提醒一件事，根據黨團討論的29日衝突資訊，懷疑有某國民黨的立委，專門趁亂拔走民進黨立委的眼鏡，幾位立委近視非常深，眼前一片模糊，卻又在衝突當中，對當事人和其他人來說都是非常危險的。

鄭運鵬還說，發現那一位立委也從後方偷拔其他委員的眼鏡，顯然是故意的行為，「這次我就不透露姓名，但是請大家自重，議事衝突要保護自己，但是絕對不要刻意傷害別人！下次再做這種危險動作，我就公布姓名。避免被認為是我編的故事，早上表示被偷拔眼鏡的委員是台南廖添丁郭國文」。

▲▼國民黨團攻占立法院議場現衝突 朝野立委肉搏戰搶鐵鍊。（圖／記者屠惠剛攝）

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