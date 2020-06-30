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活絡疫後經濟　人行下調再貸款、再貼現利率一碼

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▲▼GDP,關稅,中美貿易戰,人民幣（圖／CFP）

▲大陸施行相對寬鬆的貨幣政策，刺激經濟發展。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為活絡市場資金，支持實體經濟，據《證券時報》報導，中國人民銀行（大陸央行）近日發文，決定於7月1日起，下調再貸款、再貼現利率。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點。

支農再貸款利率，指的是大陸央行對各類農村金融機構發放的貸款給予利率優惠；支小再貸款利率部分，為中共中央為支持小微企業，對金融機構發放小微企業貸款給予利率優惠。

▲▼大陸人民銀行,央行,人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

《證券時報》報導稱，根據從多個訊息來源獨家獲得的消息，人行決定於7月1日起，下調再貸款、再貼現利率。其中，支農再貸款、支小再貸款利率下調0.25個百分點，調整後，3個月、6個月和1年期支農再貸款、支小再貸款利率分別為1.95%、2.15%和2.25 %；再貼現利率下調0.25個百分點至2%。

此外，人行還將下調金融穩定再貸款利率0.5個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為1.75%，金融穩定再貸款(延期期間)利率為3.77%。

今年受疫情影響，中共高層積極推進各項刺激經濟政策，按照2020年政府工作報告內容，提到要綜合運用公開市場操作、降息、降準、再貸款、再貼現等工具，保持流動性合理充裕，引導貸款利率進一步下行，帶動企業綜合融資成本明顯下降，延長中小微企業貸款延期還本付息政策，對普惠小微貸款努力做到應延盡延，對部分困難較大的大中型企業協商延期。

大陸國務院總理李克強表示，穩健的貨幣政策要更加靈活適度，引導廣義貨幣供應量(M2 )和社會融資規模存量增速明顯高於去年。

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