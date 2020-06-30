蓬佩奧加碼反制「港版國安法」　趙立堅：中國不是嚇大的

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

反制北京推動「港版國安法」上路，美國國務卿蓬佩奧表示將停止向香港出口國防設備、敏感軍民兩用技術。對此，中國大陸外交部發言人趙立堅今天下午回應，「中國不是嚇大的」，強調美方透過制裁，阻撓中方推進香港國家安全立法的圖謀絕不會得逞。

趙立堅30日下午主持外交部例行記者會，他表示，關於香港國家安全立法問題，中方已經多次闡明嚴正立場，這一問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

趙立堅說，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹一國兩制方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移；針對美方有關錯誤行徑，中方將採取必要反制措施。

大陸全國人大常委會今（30）早閉幕，會上以全票162票表決通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法（草案）》；草案內容主要針對4項行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預，其中分裂國家及顛覆國家政權罪行最高可被判終身監禁，而在3個特定情況下中央保留管轄權，法例不具追溯力。

對此，美國國務院網站29日公開蓬佩奧聲明，表示隨著中國在香港推進國家安全立法，美將於當日結束美產國防設備對華出口，並對出口香港的國防和軍民兩用技術，施加與中國大陸同樣的限制。

美國商務部長羅斯也宣布，要撤銷香港的特殊待遇地位。美國商務部聲明稱，港區國安法的實施，會增加美國敏感技術產品出口到香港後，被轉給中共解放軍或國安部門的風險。在此之前，美國還於上周五宣布，要限制中共官員的簽證，引發中方的對等反制措施。

對於美方制裁，香港特首林鄭月娥今早指出，美國的制裁措施對香港各產業來說，只會帶來少許不便。她說，任何制裁行動都不會嚇怕香港特區政府。

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