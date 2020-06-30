印度封殺59款中國APP　陸籲維護企業合法權益

▲印度禁用多款大陸行動裝置APP。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

在中印衝突持續下，印度官方近日宣布，封殺微信、抖音等59款中國大陸的APP。對此，中國外交部發言人趙立堅30日回應稱，中方對印方有關公告表示強烈關注，強調「印度政府有責任根據市場原則，維護包括中國企業在內的國際投資者的合法權益。」

趙立堅表示，中方正在了解核實情況。他說，中印兩國在務實領域的合作是互利共贏的，這種合作格局受到人為損害，實際上並不符合印方自己的利益。

▲中國大陸外交部發言人趙立堅說，中方正在核實情況。（圖／路透社）

據了解，印度電子資訊技術部（MeitY）是在29日，以損害印度主權完整及國家安全為由，宣佈禁止使用59款中國大陸App，包括抖音海外版TikTok、通訊軟體微信（WeChat）、阿里巴巴旗下的UC瀏覽器等。

印度官方稱，名單中一些App，在Android和iOS系統上存在數據濫用情況，且以未經授權的方式竊取用戶數據，秘密傳送到印度境外的伺服器。

中印邊境衝突於5月起升溫，6月15日雙方爆發喋血衝突後，印度掀起抵制中國貨的浪潮，印度全國貿易商總會（CAIT）日前宣布，要抵制中國商品；印度德里旅館和餐飲業所有者協會（DHROA）也表示，由於業界對中國的行為感到憤怒，協會內3000家旅館都會拒絕接待來自中國的客人。

目前，為因應緊張局勢，中印兩國均加緊部署兵力至前沿，繼6月6日和6月22日的2次會談後，雙方將於6月30日舉行第三次軍長級會談。

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