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港獨領袖爆退場潮　陸學者：國安法威懾力有效可靠

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▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲《港區國安法》實行有助於安定香港社會穩定。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導　

趕在7月1日香港主權移交紀念日前，中共全國人大常委會通過港版國安法，香港眾志、香港民族陣線等政黨相繼宣布解散。大陸涉台學者包承柯向《ETtoday新聞雲》表示，從「港獨領袖」宣佈退出，便可見到國安法的威懾作用，「大陸終於補足香港長久以來的國安漏洞，再次證明是有效可靠的。」

▲▼香港專題,爭普選,梁頌恆。（圖／記者任以芳攝）

▲梁頌恆宣布解散「香港民族陣線」成員。（資料圖／記者任以芳攝）

《港區國安法》即將實行，代表人物黃之鋒今宣佈退出「香港眾志」，另外周庭和羅冠聰也表態退出該組織。由梁頌恆擔任發言人的「香港民族陣線」也宣佈即日起遣散包括發言人在內的所有香港成員。對此，華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯表示，「香港『港獨』領袖級人物要退出政壇逃亡到國外，想規避法律責任，證明《港區國安法》的威懾力已經顯現。」

包承柯指出，上個月28日《港區國安法》決定草案通過後，全國人大常委會要求在一個月內，確認所有細節盡快立法，剛好趕上七一這個時間點做出決定，一方面也是向外界宣示決心。「初期實施確實對香港社會帶來動盪和影響，人心也會短暫不安，但長期來看是有利於香港內部安全穩定。」

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透）

▲港警提前部署人力，防止七一當天有任何暴力衝突。（資料圖／路透）

預估法案實施之後，香港內部氣氛會十分緊張，港警也提前加派人力部署。對此，中華戰略學會研究員張競強調，「香港警方針對立法條文即將公佈，就算未曾掌握任何群眾將因此聚集抗爭情報，亦會以『不怕一萬、只怕萬一」原則加強戒備。」但就本法條真正影響層面來說，還是要看未來香港與北京雙方如何援引此法條程度而定。

但是從立法過程來看，此時就斷言其後續影響，未免言之過早。張競認為人大常委會所通過本法案時間節點，恰好在香港主權移交紀念日前，其中寓意不言可喻。「北京所宣示政治決心與貫徹維護香港社會穩定之政策意志，顯然是對抗爭滋事者產生相當程度嚇阻效用，亦因此基本上是受到香港社會與民眾正面回應。」

 
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