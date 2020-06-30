洪孟楷被鎖喉喊要道歉　蔡英文：盼立委審查避免政治衝突





▲洪孟楷秀傷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立委28日因不滿監察院長提名佔領立法院，不到20小時宣告失敗。國民黨立委洪孟楷在推擠衝突中被民進黨立委吳秉叡勒脖，讓他哽咽指控，「是想殺人嗎？」「總統蔡英文認同這樣的暴力行為嗎？」對此，總統蔡英文30日受訪時回應，希望立委審查案子時能避免政治衝突。

藍綠立委今天上午在立法院議場爆發推擠衝突，搶占主席台，國民黨立委洪孟楷秀出照片，指控民進黨立委吳秉叡勒住他脖子，「你是想殺人嗎？」要求蔡總統向人民道歉。不過，事後卻被民進黨立委張宏陸爆料，起因是洪孟楷先動手攻擊民進黨立委邱議瑩。而吳秉叡則無奈表示，國民黨團無理杯葛、不照議事程序走，占據主席台，民進黨團下令排除，為了要清空現場，大家都互相有拉扯，拉扯過程中發生什麼事情就要承受，「請他成熟一點」。

蔡英文30日受訪時表示，考監委的時程確實要特別注意，因為新的監委必須在八月一號就任，考委也是不久之後要就任，時間上有一定的考量，但這自己沒有意見，也不會因為時間上壓力而去縮短立法委員審查的時間。

蔡英文強調，希望朝野立委審查期間，如果有意見都可以在審查期間表達意見，畢竟是民主社會，政府的職能都各有分工，希望後續審查中大家可以在憲政的基礎上做實質的審查，避免政治的衝突。

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