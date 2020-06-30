LIVE／國民黨佔領立院20小時喊撤換陳菊　蔡英文最新回應





▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨立法院黨團28日占領立法院議場，要求退回監察院人事案、撤換陳菊出任監察院長一職，原稱要占領三天三夜，最後僅維持20小時就散會。總統蔡英文30日一早將出席「中華電信5G開台記者會」，預計將對藍營攻擊做出最新回應。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

總統蔡英文30日上午將交通部長林佳龍、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、文化部長李永得、國發會主委龔明鑫、通傳會主委陳耀祥陪同下，出席「中華電信5G開台記者會」並致詞，預計也將對近日時事議題做出最新回應。

國民黨28日起一度佔領立法院，稱不滿監察院人事，要求蔡英文撤回陳菊的監察院長提名。不過，立委在人事案還沒通過前「搶先」闖立院、噴漆破壞公物，引起熱議。民進黨發言人顏若芳就發表3點聲明開嗆，痛批國民黨此舉是踐踏自己國會議員的尊嚴。

總統府聲明則表示，大法官釋字632號解釋文明確揭示，總統有提名監委的義務，立法院也必須行使同意權與審查。在尚未修憲廢除之前，監察權仍是存在的，總統和國會都有義務要遵循憲法來提名和審查，國民黨執政時期的歷任總統也是如此。國民黨如果因為提名考監人事，就要癱瘓議場，這不但與國民黨過去的做法相違背，更凸顯國民黨只是為反對而反對，製造出更多政治對立。

總統府指出，這一屆的監察院被賦予國家人權委員會的任務，這項法案亦是立法院三讀通過。陳菊從黨外及美麗島事件以來，在那個噤聲的年代，無懼威權投入人權工作，一路參與台灣重要的人權與民主轉型進程，出任監院院長及國家人權委員會，應當之無愧，「令人非常遺憾的是，相較於陳菊當年在國民黨主政的威權時代下，為了台灣的民主而『被囚』；今天的國民黨立委，明明可以透過民主的國會殿堂理性討論，卻在立法院即將開議之際，悖離法定程序癱瘓立院，這不是『自囚』，這是把台灣的民主當人質，囚禁了台灣的進步與發展。」

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