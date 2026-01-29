梁育誌性侵殺害女大生竟逃死　高雄高分檢：判決違背法令將上訴

▲梁育誌涉嫌性侵擄殺馬來西亞女大生獲判無期徒刑。（圖／記者林悅翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一、二審、更一審均依強制性交故意殺害被害人等罪合併判死，上訴後，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性，再度撤銷發回高雄高分院更審，高雄高分院今（29）日上午更二審宣判，逆轉改判無期徒刑。對此，高雄高分檢表示，判決實有違背法令之處，自當依法上訴。

本案發生於2020年10月28日晚間，當時就讀大三的鍾女獨自從台南歸仁校本部走回附近住處，途中遭隨機挑選目標的梁男用麻繩打結套住脖子、拖進路邊草叢，鍾女奮力反抗，抓傷、咬傷梁男，慘遭梁男性侵身亡，梁男開車載著鍾女遺體在台南、高雄亂繞10幾小時，期間用鍾女財物買吃的喝的，付不出加油錢還用鍾女手機抵押，最後棄屍於高雄大崗山區。

▲高雄高分檢將提出上訴 。（圖／記者陳宏瑞攝）

全案偵查終結後，檢方對梁男提起公訴，一、二審均依強盜殺人、遺棄屍體、強制性交未遂等罪嫌遭判處死刑，但該案上訴到最高法院後，認為事實調查仍有不足，殺人部分撤銷死刑判決，發回更審，更一審認定梁男所犯為情節最嚴重之罪，仍判死刑。

高雄高分院今（29）日更二審宣判，合議庭認定梁男犯行雖極端殘忍，但尚未達「情節最重大之罪」，逆轉改判無期徒刑。

對此，高雄高分檢表示，檢察官認為被告具有預謀計劃性的直接故意，在短暫的時間內完成強制性交、強盜、殺人等犯罪行為，嚴重戕害被害人，這些罪行重大的結合犯行應綜合評價，無從切割，判決實有違背法令之處，自當依法上訴。