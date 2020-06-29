立院亂鬥火速落幕原因曝光！名嘴揭「藍綠早有共識」：他們都怕一個人

▲國民黨團攻占立法院議場，衝突火速落幕。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨團28日突襲立院，霸佔議場主席台，短短20小時之內就被清場，抵抗破功。對此，資深媒體人黃創夏揭露，其實會這麼快結束，是因為藍綠有共識，他們都怕同一個人，所以才「快刀斬亂麻」。

國民黨團不滿監察院人事名單，28日突襲立法院，衝入議場大門，用椅子堵上入口，還在主席台上以綠漆噴下「監委酬庸、拒絕背書」的字樣，還打破玻璃、用鐵鍊鍊上大門，向綠營表達不滿。

民進黨團29日上午進入議場，在二樓與藍營談話，接著開始破門，僅用不到一個小時的時間，就成功將議會裡的藍委清場，鬧劇僅持續約20小時。

▼藍綠立法院攻防，衝突火速落幕。（圖／記者屠惠剛攝）



民進黨立委高嘉瑜見狀，希望能和平化解紛爭，特地苦練了《三天三夜》、《一剪梅》、《蘭花草》三首歌曲，到場獻唱給所有人。

對此，資深媒體人黃創夏惡搞回應，為何立院抗爭落幕如此迅速，短短不到20小時，藍營就退場了？是因為藍綠有共識，「高嘉瑜說要獻唱【三天三夜】…」，所以雙方才快刀斬亂麻，盡早結束抗爭。

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▼黃創夏惡搞回應，高嘉瑜準備獻唱，就是藍綠火速結束抗爭的原因。（圖／翻攝《東森新聞》）

