提告吳秉叡？洪孟楷要求向全國人民道歉　預告國民黨「下一步動作」

▲洪孟楷接受廣播專訪。（圖／《POP撞新聞》提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

藍綠立委為監察院人事案在立法院議場爆發肢體衝突，國民黨立委洪孟楷指控民進黨立委吳秉叡「勒脖、鎖喉」，更亮出驗傷單被醫生判定「頸部挫傷」。是否針對傷人行為對吳秉叡提告？洪孟楷30日接受廣播專訪表示，希望吳秉叡要向全台灣人民道歉，接下來國民黨也會有下一步動作。

遭洪孟楷指控殺人的吳秉叡29日受訪表示，如果要好好協商，就不要占主席台；此外，指控殺人的話是很重的犯罪行為，那有沒有誣告罪的問題。

洪孟楷在《POP撞新聞》中表示，這次的議場攻防經過沙盤推演過，一定有肢體衝突，但是還是有底線，當時藍營是防守狀態，民進黨立委主動攻擊，對於吳秉叡的行為予以譴責，但至今還未聽到民進黨的人有譴責的聲音，讓他覺得很匪夷所思。

而是否對吳秉叡進行提告，洪孟楷表示，若真的走法律途徑的話會拖很長的時間，但要求吳秉叡一定要出來對全台灣人民道歉，民進黨上下都沒有對這樣的行為有譴責，會讓國人失望。

洪孟楷也說，雖然議場佔據是不得已採取必要手段，國民黨20小時就被清場也是事實，但我們有持續抗暫的決心，我們會有持續的動作但是目前保密。

另外，洪孟楷強調這次臨時會有很多重要議程，包括NCC、監委、考試院、前瞻計畫、農田水利法、國民法官治度，但卻都塞到臨時會討論，不在正常會議討論、不處理，這也是抗爭的主要突顯的目標。

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