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雲林和拓口罩「沒鋼印」買家上網反應　一查驚見被商家冒名大賣

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▲和拓環保科技公司接獲民眾私訊，詢問所拍圖片是否確實為和拓口罩工廠所製作，業務經理程博彥點表示，三款口罩竟沒有一款為自家工廠所製。（圖／程博彥提供）

▲和拓環保科技公司呼籲民眾購買時務必辨識口罩右上、右下所打鋼印「HO-TO」、「Made In Taiwan」字樣，並找尋合法店家購買，以避免影響權益。（圖／翻攝自Facebook／和拓環保科技有限公司附設庇護工場）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內因疫情以來相關防疫用品搶手，口罩販售於6月1日解禁，各行銷通路如雨後春筍一般許多網路社團可見販售貼文；西螺和拓環保科技公司因所製口罩產品精良，竟被不肖業者冒名販售不明口罩，為免消費者權益受損，已向警方備案；雲林縣衛生局表示，未持有「販賣業藥商許可執照」私自販售口罩最高可罰200萬。

雲林縣和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，防疫期間由政府徵收後統籌分配給各地區藥局提供民眾實名登記購買，因右上角HO-TO鋼印辨識視度高，有許多拿到的民眾還特地到和拓環保科技公司臉書的粉絲專頁私訊嘉勉以及加油感謝。

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▲和拓環保科技公司接獲民眾私訊，詢問所拍圖片是否確實為和拓口罩工廠所製作，業務經理程博彥點表示，三款口罩竟沒有一款為自家工廠所製。（圖／程博彥提供）

▲不肖商家將其他口罩放入印有和拓公司的紙盒合照後，放於網路販售。圖／翻攝自Facebook／和拓環保科技有限公司附設庇護工場）

不料卻成為網路不肖商家冒名的目標，拓環保科技有限公司業務經理程博彥表示，6月初公司開放網路訂購口罩後有許多熱心民眾反應，在各口罩社團看到有人藉由和拓公司名義販售口罩，6月8日趕緊於臉書粉絲專頁澄清，「若經查影響商譽，我們會保留法律追訴權並呼籲若有購買口罩需求，請至各大通路購買合格的口罩」。

程博彥接著說，本以為在澄清之後會讓不肖業者知難而退，未料，日前又接獲民眾私訊，詢問所拍圖片是否確實為和拓口罩工廠所製作，程博彥點開照片一看，三款口罩竟沒有一款為自家工廠所製，也有與印有和拓公司的口罩紙盒合照的，除了怕影響商譽，更擔心民眾因此購買到來路不明甚至未達醫療標準之合格口罩使用影響健康。

▲和拓環保科技公司接獲民眾私訊，詢問所拍圖片是否確實為和拓口罩工廠所製作，業務經理程博彥點表示，三款口罩竟沒有一款為自家工廠所製。（圖／程博彥提供）

▲和拓環保科技公司呼籲民眾購買時務必辨識口罩右上、右下所打鋼印「HO-TO」、「Made In Taiwan」字樣，並找尋合法店家購買，以避免影響權益。（圖／記者蔡佩旻攝）

經理程博彥說，目前已將誤購的民眾所提供的冒名販售的網址、照片和訊息截圖佐證交由警方備存，目前有簽訂契約廠商生產口罩，呼籲民眾購買時務必辨識口罩右上、右下所打鋼印「HO-TO」、「Made In Taiwan」字樣，並找尋合法店家購買，以避免影響權益。

雲林縣衛生局表示，一般民眾不可販售醫療器材，網路通路販售醫療器材也有門檻；應先取得藥商資格持有「販賣業藥商許可執照」，並向衛生局登記郵購買賣通路類型、郵購買賣通路連結及諮詢專線，並具有實體通路營業場所，才可在網路販售已開放且經核准的醫療器材。若是個人在網路上拍賣醫材已涉違反「藥事法」規定，可處3萬元以上，200萬元以下罰鍰。

▲和拓環保科技公司接獲民眾私訊，詢問所拍圖片是否確實為和拓口罩工廠所製作，業務經理程博彥點表示，三款口罩竟沒有一款為自家工廠所製。（圖／程博彥提供）

▲和拓環保科技公司接獲民眾私訊，詢問所拍圖片是否確實為和拓口罩工廠所製作，業務經理程博彥表示，三款口罩竟沒有一款為自家工廠所製。（圖／程博彥提供）

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