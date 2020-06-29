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雲林稻田「驅鳥神器」　風的交響樂~有效又環保

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▲雲林農民以垂吊鐵盤與玻璃瓶的方式讓其碰撞發生敲擊聲響，以達到驅鳥效果。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林農民以垂吊鐵盤與玻璃瓶的方式讓其碰撞發生敲擊聲響，以達到驅鳥效果。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一稻作進入收割期，而黃澄澄粒粒飽滿結穗的稻穀也成為鳥類天然美食，以前種稻的農民都說「鳥吃剩的才是我們的」，農民為保障收成預防鳥害，各個使出渾身解術來防範，除了稻草人與反光繩之外較常見之外，二崙鄉有處農田以鐵盤加上玻璃瓶，敲出風的交響樂，以達到驅鳥效果。

雲林縣虎尾鎮上個月有農民在稻田中綁20多條「充氣蛇」以假亂真來驅鳥外，最近有二崙鄉自強大橋附近竟然的農民以垂吊鐵盤與玻璃瓶的方式，約十座「樂器」在經過風吹動而產生相互敲擊進而發出巨大聲響，來驅趕麻雀等鳥類，效果非凡，經現場實際觀察數十分鐘，只見麻雀在周圍飛來飛去，而卻未飛下稻田咬食稻穀。

▲雲林農民以垂吊鐵盤與玻璃瓶的方式讓其碰撞發生敲擊聲響，以達到驅鳥效果。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林農民以垂吊牛奶玻璃瓶的方式讓其碰撞發生敲擊聲響，輕輕敲時其極悅耳。（圖／記者蔡佩旻攝）

於附近農作的農民廖盈餘表示，看過各式各樣DIY驅鳥方式，這種是第一次見，真可堪稱「驅鳥神器」，廖盈餘說，這樣的裝置可說有效果又環保，鐵盤與厚玻璃瓶比較不會因風吹日曬而老化壞掉，這樣一組可以使用很多年，尤其雲林西螺鎮、二崙鄉濁水溪沿岸風大，風不太大時敲出來的聲音還頗悅耳，堪稱風的交響樂，正港農民的智慧。

▲雲林農民以垂吊鐵盤與玻璃瓶的方式讓其碰撞發生敲擊聲響，以達到驅鳥效果。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮青農上個月以掛假蛇方式驅趕天敵。（圖／記者蔡佩旻攝）

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