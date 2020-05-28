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供搖頭丸害女「全身抽搐」暴斃！地下樂團「暴君」前主唱蕭逸緩刑5年

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▲▼地下樂團「暴君」前主唱蕭逸。（圖／記者孫于珊攝）

▲蕭逸涉提供搖頭丸給一名許姓女友人服用，不料許女竟當場暴斃，法官依《藥事法》轉讓禁藥致死罪判他2年徒刑，緩刑5年。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

地下樂團「暴君」前主唱蕭逸，涉提供二級毒品搖頭丸給一名許姓女友人服用，不料許女竟當場暴斃，檢方依違反《藥事法》轉讓禁藥致死罪，將蕭逸起訴。蕭逸事後坦承犯行，台北地院28日上午宣判，判蕭逸2年徒刑，緩刑5年。可上訴。

2018年3月18日晚間，蕭逸邀在電影圈中工作的許女到家中聊天，但得知許女心情不好，他當下覺得「那就吃點藥沒關係」，因此對許女說，桌上的藥「妳想吃就可以拿」，沒想到許女吞藥後竟發狂大叫、全身抽搐倒地，送醫後不治。

蕭逸剛開始還辯稱「許女自己拿搖頭丸來吃」，並將剩下的搖頭丸丟進馬桶沖走，事後才情緒崩潰坦承一切。法院審理期間，蕭逸已以賠償金500萬與被害家屬達成和解，雖然被害家屬願意給蕭逸緩刑自新機會，但許女的母親心理上還是無法原諒蕭逸，曾在庭上難過表示，自己的女兒很乖，深覺是遭蕭逸誘騙，更認為蕭逸仍暗藏真相。

▲▼「暴君」前主唱蕭逸。（圖／翻攝Masquerader暴君臉書）

▲「暴君」前主唱蕭逸事後坦承犯行，並以500萬達成和解。（圖／資料照／翻攝Masquerader暴君臉書）

檢警相驗許女遺體時，發現她雙臂有多處瘀青及紅腫，且體內驗出4種二級毒品；蕭逸的尿檢中，也驗出2種與許女相同的毒品，檢方認蕭逸涉轉讓毒品致許女死亡，依違反《藥事法》起訴。法官審酌一切情狀後，依法判刑。

至於蕭逸施用毒品部分，則移轉至蕭逸戶籍所在地南投，由南投地檢署偵辦。

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