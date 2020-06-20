幹細胞回春「1療程200萬」　前員工爆料醫美違法偷打…傳產老闆：感覺普通

▲依《特管辦法》，只有特定醫療機構經申請許可後，可進行幹細胞治療。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

知名醫美診所集團遭前員工檢舉，涉嫌違法幫想回春的客人施打幹細胞，每個療程打8次，定價200萬元，檢調5月間發動搜索約談，集團林姓女負責人坦承，曾幫知名編劇、傳產老闆等客人服務，但因查無幹細胞「產品」，與《藥事法》違法輸入、販賣構成要件不符，台北地檢署今天處分不起訴林女和公司，另函請衛生局依《特管辦法》開罰。

這間醫美集團在北、中、南都有開設診所，主打整形雕塑以及抗老醫學，依般人不知道，診所還有提供高價的幹細胞回春項目，1名離職員工就檢舉爆料，指控診所未經許可，偷偷帶客人去日本評估後，回台施打幹細胞。

▲前員工檢舉醫美診所涉嫌違法施打幹細胞。（示意圖／達志）

根據醫療衛生協助確認現行法規，目前我國並未准許幹細胞產品生產，如果有違法輸入、販賣的話，涉嫌違反《藥事法》刑責，但如果沒有「產品」，而是直接注射「自體」或「異體」幹細胞，則屬《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》(簡稱《特管辦法》)規範。

檢察官釐清相關規範後，5月間搜索醫美診所公司等處，沒有找到相關幹細胞「產品」，不過林姓女負責人到案自行坦承，有免費或打折幫知名編劇、傳產老闆等3人施打幹細胞，其中編劇還因此成為診所代言人，但傳產老闆出庭作證表示，打完幹細胞後「感覺普通」。

▲因診所辦公室都查無幹細胞製成的「產品」，醫美診所獲不起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

林姓女負責人當時訊後被諭令交保，但檢察官調查認為，全案查無相關醫療「產品」，與《藥事法》構成要件不符，僅有未經許可施打幹細胞部分，可能違反《特管辦法》，但《特管辦法》只有行政處罰，因此20日將林女和公司都處分不起訴後，函請台北市衛生局調查是否要依法開罰。

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