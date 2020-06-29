期待在崙背遇見「女神」白沙媽　忠實粉絲備妥5000瓶冬瓜茶

▲崙背鄉有白沙屯媽祖信徒義工連續3年熬製冬瓜茶，將發送給跟隨媽祖進香的「香灯腳」消暑解渴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行跡飄忽不定，沒有固定路線的苗栗縣通宵拱天宮「白沙屯媽祖」鑾轎，每年徒步前往雲林北港朝天宮進香活動，吸引數萬信眾跟隨媽祖鑾轎邁步前進，沿途信眾非常期待與這位地位崇高「女神」相遇，由於沒有固定進香路線，讓許多鄉鎮落空，但還是有忠實粉絲發動20多位義工，熬煮5000瓶清涼退火的冬瓜茶，讓跟隨「白沙屯媽祖」的信徒消暑解渴，期待在崙背遇見聖駕。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，今年因受到新型冠狀病毒病疫情影響，廟方暫緩前往北港朝天宮進香，疫情緩和後，拱天宮媽祖廟請示媽祖婆後宣布恢復，將於7月5日起駕，擇於7月8日抵達雲林縣北港朝天宮進香，雲林縣信眾也準備各種點心、飲品恭候媽祖鑾轎到來。

▲崙背鄉民代表會副主席李居安已連續3年發動義工熬製冬瓜茶，已準備完畢送進冷凍庫，將發送給跟隨媽祖進香的「香灯腳」消暑解渴。（圖／記者蔡佩旻攝）

「崙背人已準備好了！5000瓶冬瓜茶！恭迎白沙屯媽祖聖駕！期待在崙背遇見祢！」，崙背鄉民代表會副主席李居安在個人臉書貼文。已連續3年發動義工熬製冬瓜茶，瓶數逐年增加，已準備完畢送進冷凍庫，將發送給跟隨媽祖進香的「香灯腳」進入雲林縣時來一瓶消暑解渴。

崙背鄉民代表會副主席李居安表示，雲林縣崙背鄉也是苗栗縣通宵拱天宮「白沙屯媽祖」鑾轎進香路線之一，白沙屯媽祖進香隊伍及鑾轎，已有多年未經過崙背鄉暫時駐駕，但崙背鄉民期盼白沙屯媽這次能再度造訪崙背，鑾轎駐駕崙背鄉，所以在冬瓜茶瓶子上，印上「山邊媽祖、白沙屯媽祖，期待在崙背遇見祢！」。

▲苗栗縣通宵拱天宮「白沙屯媽祖」鑾轎，由於沒有固定進香路線，雖讓居民期待落空，但還是有忠實粉絲發動義工熬煮冬瓜茶，期待在崙背遇見聖駕。（圖／資料照片記者／蔡佩旻攝）

►二手票券豐富你的生活



►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」



【其他新聞】

►雲林稻田「驅鳥神器」 風的交響樂~有效又環保

►迎接白沙屯媽 彰化「北斗肉圓生+香菜咖啡」萬份免費供應

►「擲出7聖筊」到笨港進香！ 7天改為3天車行遶境 南瑤宮8月7日起駕

►白沙屯媽祖進香「9天8夜」詳細日程出爐！7/5出發、7/13回宮