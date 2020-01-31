雲林和拓口罩工廠加工趕製也堅不漲價　民眾稱許「佛心工場」

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，因疫情狀況預估會有需求，過年前與過年期間加工製作並限量開放民眾購買，吸引許多相鄰縣市民眾前往，相對於市面上所能購得一片8元的價位，以共體時艱的心態，和拓堅持以原本標價出售不漲價，民眾們稱許「佛心工場」。

▲和拓環保科技有限公司附設庇護工場所製口罩經送檢均有符合國家標準CNS 14774。醫療級的口罩針對細菌、體液、飛沫、懸浮微粒等物體，都有過濾的效果。（圖／記者蔡佩旻攝）

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和拓環保科技有限公司附設庇護工場，2017年由政府立案，服務對象是具有就業能力，但尚未能到一般職場就業的身心障礙朋友，工場給予職場訓練與輔導，以生產醫療級口罩為主，產品符合國家醫用口罩之性能規格要求，使用台灣原料，從原料到進場生產的到包裝話全部都是在工廠中一條龍製作，一日產量大約在1萬5千片上下，如果延長工時加班最多產量在2萬多片。

拓環保科技有限公司業務經理程伯彥接受《東森新聞雲》訪問表示，庇護工場負責人平常致力於奉獻社會兒童還有社會福利方面，所以就想，真正能照顧與幫助身障朋友（俗稱慢飛天使），訓練其一技之長給他們有穩定工作，故和拓庇護工場2017年向縣政府申請立案後就此誕生。

程博彥說，和拓所製口罩經送檢均有符合國家標準CNS 14774，口罩上出現此標章，代表這是醫療級的口罩。醫療級的口罩針對細菌、體液、飛沫、懸浮微粒等物體，都有過濾的效果，另外工場有衛福部的醫療器材核可證書，平時供銷於縣內公部門與私人企業採購配合，因人力、器材受限產能相較於大廠有距離。

程博彥提到，針對政府宣布口罩徵召販售政策的部分，目前和拓公司尚未收到通知，所以目前一樣是開放給民眾購買，每人限購50入一盒，因產量關係31日本來預計開放450盒，可後來開門後發現排隊民眾未減，所以加強趕工預計會能製出800盒讓民眾購買，未來如接獲徵召也會依法配合。

程博彥強調，今天31日適逢週五，為本週最後一天營業，週六、日兩天假日員工需休假，由家屬回來支援加強趕工，生產量不及一般平日，因需持續支援供給地方上的前線人員，所以預計要到下週一才會開門販售，呼籲民眾這兩天不要前來，以免空跑。

程姓負責人私下透露，在防疫期間大家都需要口罩，為此發災難財的行為他不予置評，依舊是希望有需要的人都有口罩可以用，呼籲大家夠用就好不要囤積。程博彥也指出，現場排隊成人龍的民眾，風吹日曬有規矩，相較於使用物品站位相對辛苦，如果讓佔位而不排隊者先購買是不公平的，所以呼籲民眾理性排隊，人人平等。

現場排隊民眾有從彰化、台中前來，均低調表示因居家附近確實買不到大包裝口罩，也抱怨每人限量3片的購買方式，如果口沫多或剛好感冒的人，一日替換也差不多就3片，等於天天要出門購買，也才會選擇前來購買50片一包。

▲購買民眾均低調表示因居家附近確實買不到，每人限量3片的購買方式，感冒的人一日替換也差不多就3片，等於天天要出門購買，也才會選擇前來購買50片一包。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲和拓環保科技有限公司附設庇護工場有六名身心障礙員工，日產量約1萬5千片，加上延時加班也僅能生產2萬多片。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲現場排隊成人龍的民眾有規矩，呼籲民眾理性排隊，人人平等。（圖／記者蔡佩旻攝）



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