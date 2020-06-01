口罩禁制令解除　西螺和拓工廠湧入大量訊息「滑不到開頭」

記者蔡佩旻／雲林報導

因應新冠肺炎疫情趨緩，指揮中心宣布6月1日起口罩管制禁令解除，實名制購買照常供應外，民眾除可自行購買亦能自由將口罩寄送到海外給親友；雲林縣和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，昨日臉書貼出售價與購買資訊，8點一過才30分鐘訊息隨即被洗爆，和拓工廠程經理表示，訊息滑不到開頭。

▲和拓科技公司表示，防疫期間有民眾從藥局購買到和拓口罩，特地傳訊息讚美及打氣，均一一唸給工廠中的慢飛天使孩子們聽，他們都非常高興並且對自己更有信心。（圖／記者蔡佩旻攝）

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位於西螺鎮的和拓環保科技有限公司附設庇護工場，因照顧弱勢，開設口罩工廠讓慢飛天使訓練一技之長穩定工作，在疫情爆發時更以最實惠的價格提供民眾購買，讓品質優良的口罩與善心曝光，中央疫情指揮中心宣佈口罩管制禁令解除，昨日工廠臉書粉絲專頁宣布現場及網路訂購辦法，一早訊息讓民眾塞爆，於上午10點多緊急宣布停止接單。

▲位於西螺鎮的和拓環保科技有限公司附設庇護工場，因照顧弱勢，開設口罩工廠讓慢飛天使訓練一技之長穩定工作。（圖／記者蔡佩旻攝）

拓環保公司秉持人人有口罩可用，昨日宣布「6月1日起，現場於下午4點至5點30分提供60位名額，「限購2盒」；網路訂購，以6月1日早上8:00後接收到的私訊為基準，須視庫存量出貨，出貨日期將以順序優先配送，每人「限購4盒」、「我們每日生產的量有限」、「沒有要外銷 」，「不提供批發」 、「在此呼籲不要囤貨」、「一家人一個代表購買，讓更多人能夠購買到」。

▲和拓環保科技公司附設庇護工場，貼出公告6月1日起，現場購買於下午4點至5點30分提供60位名額，一早有陸陸續續有民眾前往查看。（圖／記者蔡佩旻攝）

拓環保科技有限公司業務經理程博彥表示，目前日產量為2萬5千片至3萬片，政府徵收約佔3成，目前以消化年前原本已經遲交的訂單為主，再盡量增加產能讓有需要的民眾可以現場購買及網路訂購。上午8點開始才過30分鐘湧入訊息爆量，滑不到開頭，經目測可能已超過產量，所以緊急更新資訊「已暫停接受訂購，今早有私訊訂購的您，將從8:00起名單陸續處理」。

程博彥提到，防疫期間和拓所生產的口罩經政府徵收後輾轉落到消費者手上，時常收到許多加油打氣及讚美，並給予品質上的嘉許，非常感謝消費者的肯定，訊息都有一一唸給工廠中的慢飛天使孩子們聽，他們都非常高興並且對自己更有信心。

▲和拓科技公司表示目前先以消化年前已經遲交的客戶訂單為主。（圖／記者蔡佩旻攝）

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