藍綠立院混戰！　高嘉瑜自嘲「進場唱歌」化解對立

▲藍綠在議會主席台上推擠。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

監察院人事案鬧得沸沸揚揚，國民黨立院黨團霸佔議場杯葛提案，民進黨則在議場二樓媒體區「加油」，雙方隔空互嗆。對此，有「港湖胖虎」之稱的立委高嘉瑜在臉書幽默發文，「是否應該進場唱歌，化解對立。」

黨主席主席江啟臣、立委林為洲與蔣萬安等人霸佔議場主席台，林為洲將鐵練的一頭綁在主席台的麥克風上，另一頭則綁在自己的腰上，堅定霸佔主席台。另外，主席台兩旁有立委分別站崗，兩側出入口也被大量的桌椅堵住，現場有立委直接在桌上繼續噴漆。

▲國民黨立委霸佔立法院議場，杯葛監察院人事案。（圖／ETtoday直播）



而民進黨團立委王美惠、何欣純、賴品妤、張廖萬堅等多名立委，從議場二樓進入媒體區「探班」，在二樓大喊「我們來開會，加油！」在一樓的國民黨立委們也隔空對嗆。

▲立法院大門遭鐵釘破壞。（圖／翻攝高嘉瑜臉書，下同）



高嘉瑜則在臉書PO出多張立法院遭破壞的照片，發現門上被釘上釘子，而場外也有許多員警駐守維安，她自嘲「最強國防武器要出動了」，「是否應該進場唱歌，化解對立？」還自己點了《三天三夜》、《一剪梅》、《蘭花草》三首歌曲。

稍早，民進黨已破壞門框進入議場，場面相當混亂，藍綠雙方都在主席台上互相推擠，僵持不下！

▲高嘉瑜表示要用歌聲化解對立。（圖／高嘉瑜臉書）