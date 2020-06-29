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ET民調／10大政治領袖排行　侯友宜奪冠賴清德緊追　陳時中有4個第一

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▲▼賴清德、陳時中、侯友宜（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、陳時中、侯友宜（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

2020年總統大選，蔡英文以817萬票取得連任，創下總統直選以來最高票數，在蔡英文執政的最後一個任期內，台灣的政壇會有什麼樣的變化？民眾又認為誰最有潛力成為後蔡英文時期的政治領袖？

根據《ETtoday新聞雲》最新民調顯示，新北市長侯友宜排名第一，副總統賴清德排名第二，衛福部長陳時中排名第三，現正投入高雄市長補選的陳其邁排名第四；前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為桃園市長鄭文燦、國民黨立委蔣萬安、台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、民進黨智庫（新境界文教基金會）副執行長吳怡農。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析，調查期間於2020年6月24日至26日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,757份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.34%。

《ETtoday新聞雲》民調中心表示，進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料(109年4月底)進行性別、年齡、地區樣本加權，以符合台閩地區20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。此次調查也提供受訪者台灣目前最有知名度以及影響力的35位政治人物名單，由受訪者選出十個，依據挑選次數最多的前十名做為十大政治領袖的排名。

若以政黨來區分，在十大政治領袖排行中，藍綠比為3：6，而台北市長柯文哲是唯一一個以白色力量擠進排行榜內的政治人物。

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

▲後蔡英文時期十大政治領袖調查結果出爐 。（點圖可放大，下同）

調查結果顯示，被看好的十大政治領袖中，國民黨僅3人入榜(侯友宜、朱立倫、蔣萬安)，蔣萬安是唯一國民黨入選的中生代。現任國民黨黨主席江啟臣排名第十五，前高雄市長韓國瑜排名第十九，未來是否有機會東山再起？仍有待觀察。

至於民進黨入榜名單，吳怡農為竄出的新生代大黑馬，可望成為民進黨的明日之星；衛福部長陳時中防疫有成，民進黨排名僅次賴清德後，也常被外界點名代表角逐下屆雙北市長的選舉，然而距離2022年選舉還有一段時間，陳時中部長的高人氣是否能延續還要觀察。

對於政治領袖的個人魅力、個人操守、領導能力、國際視野和財經專業等五大特質，受訪者在選出十大最有潛力的政治領袖後，也再以五大特質為這些政治人物評分，一分最低分，五分最高分。

根據評分結果顯示：陳時中在這五大領袖特質中拿下四項第一，包括個人操守、領導能力，以及國際視野。前新北市長朱立倫則是在財經專業評比中奪得第一。

後蔡英文時期的十大領袖《個人領袖特質評比》

侯友宜(第一名)：橫跨藍綠的非傳統國民黨的政治人物

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

賴清德(第二名)：低調且沈默的副總統，仍是綠營人氣王

陳時中(第三名)：防疫有成，奪得個人魅力、個人操守、領導能力以及國際視野第一名的「四冠王」

陳其邁(第四名)：投入高雄市長補選，人氣正旺

朱立倫(第五名)：行政經驗豐富，財經專業第一名

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

鄭文燦(第六名)：民進黨中生代熱門人物 

蔣萬安(第七名)：國民黨唯一入榜新生代

柯文哲(第八名)：綠藍圍攻下，仍維持一定熱度

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

林佳龍(第九名)：台中市長雖敗選，仍是被看好的民進黨中生代

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

吳怡農(第十名)：民進黨明日之星

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

《五大領袖特質評比》陳時中四項第一；朱立倫財經專業第

個人魅力前五名：第一名陳時中、第二名侯友宜、第三名賴清德、第四名蔣萬安、第五名柯文哲

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

個人操守前五名：第一名陳時中、第二名蔣萬安、第三名侯友宜、第四名賴清德、第五名朱立倫

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

領導能力前五名：第一名陳時中、第二名侯友宜、第三名賴清德、第四名鄭文燦、第五名朱立倫

國際視野前五名：第一名陳時中、第二名朱立倫、第三名賴清德、第四名蔣萬安、第五名柯文哲

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）

財經專業前五名：第一名朱立倫、第二名蔣萬安、第三名林佳龍、第四名吳怡農、第五名鄭文燦

▲ET民調中心公佈後蔡英文時期十大政治領袖調查結果▼ 。（圖／記者陳弘修攝）


 

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