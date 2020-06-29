雲端最前線／「不換陳菊絕不退出」國民黨突襲占議場

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端午連假最後一天(28日)下午，國民黨突襲佔領立法院議場，主席江啟臣公開表態拒絕酬庸名單「不換陳菊絕不退出。」並指出一個被監察院糾正、彈劾、調查到罄竹難書的提名人，蔡總統卻一意孤行堅持提名不撤回！國民黨才必須以激烈手段表達抗議。29日中午民進黨突破議場封鎖，藍營死守最後的主席台。《雲端最前線》29日邀請新北市議員葉元之、資深媒體人黃創夏以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討，並將與在議場內的國民黨立委連線最新現場情況。

▲國民黨團攻占立法院議場現場_民進黨破門。（圖／記者許靖騏攝）

國民黨這場佔領議場行動，有些人視為「藍版太陽花」，但傳出動機不單純，有轉移內部矛盾的用意。作家呂秋遠更點出這場攻防戰成敗的十大關鍵因素，也有人指出如果不成功，黨主席江啟臣恐面臨三大危機，民進黨似乎也開始動作，傳出已經背後油壓剪、鐵鍊在議場外備戰，藍綠大戰一觸即發。何時才能落幕？黨團總召林為洲不排除「可能超過三天三夜。」

2020年總統大選結束後，後蔡英文時代的哪些政治人物比較獲得民眾青睞？《ETtoday新聞雲》以「手機簡訊」進行調查發現，新北市長侯友宜在35個政治人物中排名第一，第二名是副總統賴清德、第三名則是防疫有功的衛福部長陳時中。而十大政治領袖中，前高雄市長韓國瑜雖然遭到罷免，但排名第十九名，未來是否有機會東山再起？仍相當受到關注。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。