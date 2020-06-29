母女端午節陰陽相隔！她開心牽幼女買零食…酒駕殺人「彈飛頭部重創亡」

▲地上散落媽媽的鞋子。（圖／翻攝自齊魯晚報）

記者鄭思楠／綜合報導

端午節母女陰陽相隔！青島市城陽區春陽路端午節晚上發生一場慘烈車禍，母親當場身亡，6歲女兒重傷。當天，一位年輕母親牽著幼女去家對面的超市買小零食，沒想到遇死劫，慘遭一輛小車撞飛，當場爆頭死亡。事發現場，一只涼鞋散落，飛出去有七八公尺遠，鞋帶脫落，變成了一只拖鞋，可以想像當時猛烈的車禍衝擊力。

據《齊魯晚報》報導，25日晚8點30分左右，在城陽區春陽路17號附近，一對母女過路口時不幸遭遇車禍。

現場多名目擊者描述，「撞出去得有十多米遠，太慘了！媽媽當場死亡，孩子受重傷，希望孩子能挺過來！」據悉，遭遇不幸的母女是青特小鎮D區68號樓租客，孩子今年6歲。被撞前，她領著孩子前往馬路一側的一家超市購買了熱狗、糖果等小零食。

一段現場影片顯示，馬路一側一名成年女子俯身趴在地上一動不動，頭頂上方停著一輛小車，頭部地面上有大量血跡滲出；馬路另一側，一名五六歲的女童躺在地上痛苦掙扎。

另外一段影片則顯示，肇事車輛是一輛白色小車，左側大燈已經撞碎，車身引擎蓋變形。「小車直接把媽媽撞到了馬路對面，對向行駛的小貨車差點從頭頂輾過去。」目擊者表示，交警現場對肇事司機進行了酒精測試，「司機是一名三四十歲的男性，能看出來喝酒了，而且喝得還不少。」

據悉，女童的父親當天晚上接近凌晨趕到醫院，看到眼前發生的一切，整個人都崩潰了。目前，孩子目前仍在ICU搶救，未脫離生命危險。

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