交警球評石明謹兼差拖延公文案還在查　又被控偽造車禍事故紀錄…結果出爐

▲交警球評石明謹被控偽造車禍事故紀錄，檢察官調查認為罪嫌不足。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市萬華分局交通分隊警員石明謹，因被檢舉違法兼差上電視當足球球評，被警方調查發現有延宕公文情節，正由公懲會審理中，日前又有1位民眾指控，石涉嫌在處理1件交通事故時，變造、偽造事故紀錄，但台北地檢署調查，車禍事故過程有完整的行車紀錄器影片，相關文件也是家屬簽名製作，29日以罪嫌不足處分不起訴石。

石明謹曾多次參與轉播評論世界盃足球賽，但2019年被陳情指控，延宕公文損害民眾權益，警方調查發現，石有14次延宕公文的紀錄，處分祭出2支申誡，與遭檢舉違法兼職球評收入達200萬元的部分，一併送往公務員懲戒委員會審理。石曾為此在臉書po文回應，數字不是重點，「違法的錢一毛也不能拿，合法的我不會客氣。」

就在兼職案還在公懲會等待審理結果的同時，林姓機車騎士另外提告指控，石明謹嫌在1月11日下午6點多的時候，處理他在在萬大路、民和街口與公車發生事故時，剪接行車紀錄器，製作錯誤的現場圖，還要他簽和解書，因此控告石和吳姓公車司機涉嫌違造文書等罪。

但檢察官勘驗認為，留存的行車記錄器確實完整呈現車禍發生經過，至於和解書是林姓騎士的妻子到場同意後簽名的，無證據顯示石有變造證據或偽造公文書，因此處分不起訴石和吳2人。

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