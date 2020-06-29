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差2天畢業「慘死在校門」！阿嬤載孫上學被撞飛50米　未戴安全帽重摔亡

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記者趙蔡州／綜合報導

台東縣成功鎮29日上午發生死亡車禍，68歲溫姓阿嬤騎車載小六孫子上學時，在校門口遭到一輛貨車從後方撞上，造成祖孫倆噴飛50公尺重摔在地，路人見狀立刻協助報警。救護人員趕到現場發現，小六男童因為未戴安全帽，傷勢較重已失去生命跡象，阿嬤的傷勢也相當不樂觀，送醫搶救後雙雙宣告不治。

車禍發生在29日上午7時許，溫姓阿嬤騎車行經台11線載孫子上學，卻在學校門口左轉要進入校園時，遭到後方曾姓男子駕駛的貨車高速撞上，強大的撞擊力讓祖孫倆噴飛50公尺重摔在地，機車也彈飛30公尺嚴重扭曲變形，貨車車頭則有車殼凹陷、擋風玻璃破裂等情況，現場滿地殘骸。

▲▼台東車禍。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲溫姓祖孫2人送醫後仍宣告不治。（圖／記者楊鈞典翻攝）

警消獲報趕到現場救援，發現男童因為未戴安全帽，傷勢較重失去生命跡象，溫姓阿嬤的傷勢也不樂觀，馬上一邊急救一邊抬上救護車送醫，不幸經醫院搶救後仍宣告不治。警方表示，肇事曾男酒測值為0，當下原本要到花蓮工作，不料中途撞上溫姓祖孫，訊後依過失致死罪嫌將曾男送辦，詳細車禍原因仍待釐清。

據悉，死者小六男童父母親離異，溫父獨自在台北工作賺錢，平常由住在台東的阿嬤照顧、接送上下學，他在校表現成績相當優異，為校棒隊主力投手，而且後天就要於小學畢業，不料在畢業前夕發生憾事，讓學校師生相當難過。警方提醒，民眾切勿因為天氣熱、路程短，忽略戴安全帽，一旦發生意外，後果難以預料。

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