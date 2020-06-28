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突襲佔領立法院！國民黨團嗆：不撤換陳菊決不退出

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記者楊蕓／台北報導

立法院加開臨時會時間未定，29日將再度協商臨時會議程。不過，國民黨團拒絕為監察委員人事背書，將近20位委員今天下午闖入立法院議場並佔據主席台，訴求監委拒絕背書，根據國民黨立委洪孟楷拍下的影片，立委已將椅子堆疊在各入口處，並在主席台、發言台噴綠漆寫下「監委酬庸、拒絕背書」等大字樣。

▲▼國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／國民黨提供）

▲國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／國民黨提供）

國民黨團發表聲明稿表示，國民黨團28下午4時破門立法院議場，以行動向蔡政府發出最強烈的抗議，民進黨口口聲聲要廢考監，現在卻又把人事補好、補滿，不顧外界質疑，將在明天強行召開為期三周的臨時會，全力為陳菊護航，「國民黨團堅決反對，拒絕召開臨時會，要求蔡英文總統撤換陳菊，不撤換陳菊，國民黨團決不退出議場。」

國民黨團表示，做為最大在野黨的國民黨，只能以最激烈行動--自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議，也希望社會對提名陳菊為監察院院長不滿的民眾、社會團體，自此刻起以各種方式聲援此次的抗議行動，喚醒蔡英文總統及民進黨這群政客的良知。提名一個乾乾淨淨、有社會清望之士為監察院長，對蔡總統有這麼難嗎？民進黨嘴巴說要廢考監，執政後將考監委員提飽提滿，這就是民進黨的「進步價值」？這就是民進黨給台灣人民的「民主改革」？

國民黨團強調，在端午連假最後一天提前來到立法院議場，只有一個訴求：「拒絕酬庸　撤換陳菊」。

▼國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／洪孟楷提供）

▲▼國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／洪孟楷提供）

▲▼國民黨團總召書記長及約20位委員，佔據立法院議場、訴求監委拒絕背書。（圖／洪孟楷提供）

▼國民黨立委佔領議場。（影／洪孟楷提供）

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