廣深高速客輪35分鐘可達　大灣區水路1小時生活圈再提速

▲南沙客運港至深圳機場碼頭航線高速客輪正式開通。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

廣州第一條直航深圳的水上高速客運航線今（28日）首航，對粵港澳大灣區互聯互通增添新助力，並為水路1小時生活圈提速。 據悉，因應航線專門打造的兩艘豪華雙體高速客輪「新時速1」和「新時速2」各有199個座位，分為普通艙、頭等艙和貴賓艙，可滿足不同旅客的出行需要。

▲豪華雙體高速客輪有199個座位及三種艙等。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，由廣東省航運集團旗下廣東省水上公交有限公司運營的南沙客運港至深圳機場碼頭航線正式開通。這條由南沙客運港碼頭至深圳機場碼頭的航線全程約15.3海浬，航行時間約35分鐘，未來將串起珠江東西兩岸城市群，並延伸至香港、澳門等地，打造大灣區水路出行交通網。

廣東省航運集團副總經理羅健表示，南沙位於廣州南端，到深圳機場航線的距離比走陸路交通的距離要短，車行時間可以縮短一半左右，未來南沙客運港至深圳機場碼頭的航線有望向廣州市市區延伸。

羅健透露，廣州市區的琶洲水上客運碼頭於5月26日開工，將被打造成廣州水上交通的樞紐，完工後，琶洲會開通往南沙客運港的航線，從琶洲坐高速客輪可達深圳機場、市區、深圳蛇口香港機場、香港市區、澳門機場、澳門市區等地，「將來還會完善廣州到珠海、江門等有海島城市的水上客運航線。」

▲粵港澳大灣區水路交通網逐漸成形。（圖／翻攝澎湃新聞）

目前，從南沙客運港開往深圳機場碼頭的航班一天計劃有三班，時間分別為，9時、11時50分和16時30分。普通艙成人票價每人90元人民幣（約387元新台幣），至於貴賓艙成人票則要價180元人民幣（約774元新台幣）。