獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

一名男子搭客運從台北要到高雄，不過在路途當中卻被司機發現偷竊他人行李，這時候司機不動聲色通知遠在百公里外自家的行控中心，透過監視影像一路蒐證，同時通報警察，等到時機成熟，司機把車開到國道警察局泰安分隊的門口，男子才驚覺自己的犯行「全都錄」，賴都賴不掉，這也讓客運公司相當自豪，全面監控讓乘客可以安心搭乘。

▲男子搭客運從台北一路偷到台中，犯行全都錄 。（圖／記者吳奕靖攝）

一名男子在23日下午四點多，從台北轉運站搭乘阿囉哈客運要前往高雄，就在搭上車不久，司機隱約聽見後座的行李區傳來聲響，所以特別注意監視器發現，這名男子在行李區翻找東西，不過他一路從林口就開始翻找，行徑相當詭異，所以司機不動聲色，打電話先是通報自家公司的行控中心。

▲男子搭客運從台北一路偷到台中，翻找他人的行李畫面 。（圖／記者吳奕靖攝）

行控中心透過即時影像全程掌握，發現車都已經開到快台中了，他還不時的從乘客座位來到行李區，翻找東西，而且翻得還不止一個行李，認為這名男子有可能是在偷竊他人行李，因此通知司機把車開到國道警察局泰安分隊的大門口，接獲通報的員警就站在分隊門口等，車一到立刻抓人，不過這名男子一開始都否認自己犯行，但是員警立刻拿出客運公司即時傳送的影像來佐證，男子才知道犯案過程全都錄，當場成了現行犯。

據了解，警方調查之後發現，這名男子雖然有翻找別人的行李，但可能是沒有找到他想要的值錢東西，所以他沒有下手偷，所以在他身上並沒有找到贓物，不過警方還是依照偷竊未遂將他移送法辦。

▲男子偷竊的地方已經提醒「錄影中請微笑」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲客運司機從頭頂的監視畫面當中，一路監控外還通報警方 。（圖／記者吳奕靖攝）