快訊／陽明山公車與遊覽車擦撞　24人受傷1人骨折...家族旅遊毀了

記者黃彥傑、邱中岳／台北報導

北市陽明山27日下午發生廂型車煞車失靈，意外撞上機車造成機車上男童遭甩出，但在28上午12時許，位於湖山路1段附近，又發生客運公車與遊覽車發生碰撞，2車共計24人受傷，其中1人有骨折情形較為嚴重，警消目前正搶救中。

▲陽明山湖山路發生公車與遊覽車碰撞事故，造成24人輕傷送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，多名親友在端午連假最後一天舉辦家族旅遊，但沒想到搭遊覽車出遊後，所搭乘的遊覽車竟在陽明山與客運公車發生碰撞，造成遊覽車擋風玻璃整個碎裂，2台車上有24人受傷，警方也到場排除事故以及對2車駕駛進行酒測。

▲▼遊覽車載著家族旅遊成員，卻在陽明山與公車發生碰撞造成2車24人輕傷。（圖／記者黃彥傑攝）

公車駕駛表示，當時遊覽車直接從後面撞上來，當時自己在下坡路段減速，突然間「碰」一聲，然後整台公車被往前推擠，懷疑遊覽車駕駛根本沒有煞車，不然不可能整個車頭全毀，所幸公車上乘客並無人受傷。

遊覽車司機則表示，當時煞車沒有做動，整個車就直接往前撞。而受傷的24人中主要8男14女共計22人，集中在後方遊覽車上，公車上有1男1女共2名乘客受傷，救護人員緊急包紮處理。

警方初步統計，7名傷者送往新光醫院，有3名則送往陽明醫院，而2名送往振興，另外6位則分送榮總以及三總救治，還有2名則送往馬偕醫院。

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