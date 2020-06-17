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北京自我隔離！　28個中高風險地區「只進不出」、人員禁止離京

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▲▼北京全城重點路段設置攔路點，清查外來車。（圖／記者任以芳攝）

▲北京在全城重點路段設置攔路點，嚴格進行出入管制。（圖／記者任以芳攝）

 記者陳政錄／綜合報導

北京6天內累計153人染疫，為防止新冠肺炎疫情失控，北京市自昨日起，恢復社區封閉式管理，同時嚴控人員、貨物出入北京。據16日晚北京市政府召開的會議，市政府副秘書長陳蓓宣布，對高風險街道、鄉鎮所轄社區、村進行「全封閉管控」，人員只進不出、禁止離京，進行居家觀察，並做核酸檢測。

根據大陸國務院疫情風險等級查詢，目前北京共有28個中高風險地區，其中1個疫情高風險地區為豐台區花鄉（地區）。

▲▼北京,賣場,搶菜,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京宣布重啟封閉式管理後，民眾將超市貨架一掃而空。（圖／記者任以芳攝）

另27個中風險地區，分別為豐台區西羅園街道、新村街道、太平橋街道、盧溝橋街道、南苑街道、盧溝橋（地區）鄉、大紅門街道、豐台街道、南苑（地區）鄉；大興區林校路街道、高米店街道、西紅門（地區）鎮、龐各庄鎮、黃村（地區）鎮、天宮院街道、觀音寺街道、魏善庄鎮；西城區月壇街道、金融街街道；海淀區永定路街道、青龍橋街道；朝陽區十八里店（地區）鄉；東城區天壇街道、永定門外街道；石景山區八寶山街道、房山區長陽鎮；門頭溝區永定（地區）鎮。

目前，北京市疫情應急響應級別已重新提升為二級，成為大陸為一一個二級應急響應的地區，另北京宣布自16日起，恢復社區封閉式管理、嚴格口岸食品檢驗檢疫、調整公共交通限流比例；同時「自我隔離」，實施嚴格進出京管控，嚴防疫情外散。

據大陸國家衛健委數據，6月16日0時至24時，北京新增報告本地確診病例31例、疑似病例3例、無症狀感染者6例。等於11日到16日短短6天內，北京就累計153例核酸檢測陽性，其中確診者達137例，無症狀感染者16例。

▲▼北京,醫院,檢疫,核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲北京疫情復發，啟動大規模病毒核酸檢測篩查。（圖／記者任以芳攝）

除中高風險地區「只進不出」外，北京市16日晚間推出的15條加強防控措施，還包括要求人員非必要不出京，確定需離京的，須持有7日內核酸檢測陰性證明等。

航班、客運方面，根據《中國新聞網》報導，17日北京首都計畫出港出港航班已取消(含可能取消)163架次，取消率約為41.48%；大興機場計劃出港航班已取消76架次(含可能取消)，取消率約為39.79%。

北京長途客運班線率先由新發地客運站暫停營運後，目前來往北京和河北、山東等部分也陸續暫停發車，而滴滴、嘀嗒、神州、哈囉等大陸網路預約叫車平台，也暫停離開北京的業務，出租車和租賃車系統顯示，「疫情期間暫停跨城服務。」

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