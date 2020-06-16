省際客運暫停！　河北、山東停駛往北京部份班線





▲因疫情影響，大陸省際客運班次調整。（巴士示意圖／ET資料照）

記者陳政錄／綜合報導

受北京疫情復發影響，周邊省市對北京的交通管制陸續啟動，據河北唐山、山東日照、山東東營等地區的長途汽車站公告，其發往北京的部分客運班車，因疫情考量暫時停運。此舉或將導致北京未來跨省的航空、火車、客運班次陸續受到影響。

山東日照汽車站先於15日發布公告稱，受北京部分地區調整疫情風險等級影響，為確保旅客出行安全，日照至北京客運班線自即日起暫停運行，具體開通時間另行通知。

▲北京疫情出現復發風險。（圖／記者任以芳攝）

接下來，山東東營長途汽車總站16日也發出公告，表示即日起，東營發往北京的所有班車暫停運營，另濟南市、諸城汽車總站等往北京的部分客運班線，也均公告加入暫停營運的行列。

除山東省外，還有包括河北唐山灤南汽車客運站等，宣布調整發往北京客運的班線，並要求乘客體溫正常且佩戴口罩，須隨身攜帶身份證和出示綠色健康通行碼，並積極配合工作人員，做好體溫檢測和實名登記。

目前，6月11日至15日，北京累計報告106例新冠肺炎本土確診病例，多與新發地市場有關。為此，北京疫情防控小組在今天召開的記者會上，強調要採取最堅決、最果斷、最嚴格的措施防控疫情。

在出入管制上，北京要求要嚴控高風險人員離京，已出京的要及時通報當地另因北京市疫情復發，近日大陸已有遼寧大連、江蘇蘇州、山西呂梁、黑龍江大慶、遼寧丹東等地衛健委、疾控中心提醒，居民非必要，切勿前往北京，另亦有多地區，要求自北京疫情中、高風險地區入境人員，需進行14到21天的隔離觀察。

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