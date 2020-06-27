等不到救護車！臨盆媽路邊哀號破水　小哥「蹲雙腿間幫接生」帥氣脫衣包住寶寶

▲泰國男網友在路邊協助接生。（圖／翻攝自臉書Every Day下同）

記者陳亭伃／綜合報導

不少準備臨盆的新手媽媽，在預產期快到時就會入院待產，但在泰國卻有一名孕婦，突然羊水破掉站在路邊等車子去醫院，卻沒想到寶寶急著出生，所幸一名勇敢的男網友在路邊協助「接生」，讓寶寶順利降臨在這世界上，孕婦的另外一個女兒在旁邊看到媽媽痛苦的表情、場景，更害怕的在旁大哭。

綜合泰媒報導，Facebook帳號「Every day」的男網友日前在貼文上分享，自己剛在寺廟做完法會完，返家路上看到一名孕婦坐在路邊，表情相當痛苦，旁邊還有一個小女孩相當緊張。他前去了解才知道，這名孕婦準備到醫院生產，但卻羊水破了，「好像就準備要生了」。

▲男網友的舉動，被鄉民大讚「真男人」。

男網友不知道接孕婦的車何時會到，於是將孕婦帶到路旁協助接生，雖然環境不太適合生產，但是當下孕婦相當痛苦，經過一番努力，這名孕婦終於將孩子生出，但因為臍帶還連接著，男網友只好將自己的衣服脫下將嬰兒包住等待醫院救援到來。

這名孕婦在生產過程中，旁邊年約2～3歲的小女兒相當擔心、緊張，孕婦一手抱著女兒，一邊努力生出寶寶，讓圍觀的人直呼「母愛真的太堅強、太偉大」。醫院的救護車抵達後，緊急將母子倆送往醫院，經過檢查後所幸都無大礙，這名網友也被大讚「真的是勇敢的男人！」

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