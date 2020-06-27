　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被傳染AIDS甩掉「他哭人生完了」　前妻：不戴套又愛闖紅燈「得病活該」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女子被點名爆料隱瞞有愛滋病結婚，老公也被傳染。（圖／翻攝自臉書）

▲女子被點名爆料隱瞞有愛滋病結婚，老公也被傳染。（圖／翻攝自臉書，下同）

記者劉亭／綜合報導

泰國一名25歲男子近來在網路上自爆，結婚後才得知前妻有愛滋病，自己被傳染了之後，又被一腳踢走。22歲前妻則表示，每次都有提醒他戴保險套，是他幾乎都不戴，他感染愛滋病也是活該。

根據泰國中文網消息，男子發文指出，結婚後才發現老婆原來有愛滋病，檢查後自己也得到了，但卻被對方給甩了，現在覺得人生已經完蛋了，大家選擇伴侶時要小心，不然也會像他一樣下場慘烈。

前妻也不甘示弱受訪回擊，與前夫去年9月開始交往，1個月後就說要結婚，當時雖然自己反對，但在對方堅持下還是答應了，最後前夫拿出3萬元泰幣（約2.7萬元新台幣）舉辦了簡單的婚禮。

▲女子被點名爆料隱瞞有愛滋病結婚，老公也被傳染。（圖／翻攝自臉書）

前妻也說，今年年初前夫趁著她不在家，翻出了治療愛滋病的病例，放話如果分手就要殺了她，「我真的也承認自己有錯，沒有在結婚前把真相告訴他」，但是每次都有提醒要戴保險套，但前夫不但不聽，連月經來都會被要求闖紅燈親熱。

而對於離婚的事情，前妻指出，是因為前夫整天吸毒又遊手好閒，只靠她工作，分手後又指名道姓爆料，現在她的工作可能也不保了，目前已經要求前夫刪掉貼文，不然就要走法律程序。

前妻也透露，目前已經有了新男友，原本也不知道自己有愛滋病，但在親密接觸時都有做好安全措施，在新聞出來之後，男友也去醫院檢查了，目前結果還沒有出來，「至於我的前夫，我之前已經提醒他要戴安全套，但他就是不聽，所以現在他感染了愛滋病，也是活該」。目前這起糾紛仍在發酵中，女子遭到許多網友痛罵。
 

▲女子被點名爆料隱瞞有愛滋病結婚，老公也被傳染。（圖／翻攝自臉書）

►戴口罩更要保養

ET快訊
12萬人「買口罩沒取貨」無法退錢！465萬全入國庫
被傳染AIDS甩掉「他哭人生完了」　泰前妻：不戴套又愛闖紅燈
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美議員提「台灣獎學金法」助官員學中文　加強美台雙邊文化交流

北京打貿易牌　暗示美方台港議題危及農產品採購

被傳染AIDS甩掉「他哭人生完了」　前妻：不戴套又愛闖紅燈「得病活該」

美國單日新增4萬病例　「抗疫隊長」坦言問題嚴重：我們都在一條船上

憂疫情回溫恐減緩經濟復甦　美股重挫730點

英國持刀攻擊事件釀1死6傷　警方：非恐怖攻擊

美國務卿宣布：破壞香港自治中國官員實施入境限制　包括其家人

歷史上首次　美眾院通過華府成美國第51州法案

萊雅宣布：旗下所有護膚產品　去除「美白」相關字眼

新冠肺炎「第二波疫情」如果爆發　WHO官員警告：全球死數百萬人

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

周興哲找龍劭華「痛毆他親哥」　謝瓊煖眼淚助陣「我是Eric的粉絲」

美議員提「台灣獎學金法」助官員學中文　加強美台雙邊文化交流

北京打貿易牌　暗示美方台港議題危及農產品採購

被傳染AIDS甩掉「他哭人生完了」　前妻：不戴套又愛闖紅燈「得病活該」

美國單日新增4萬病例　「抗疫隊長」坦言問題嚴重：我們都在一條船上

憂疫情回溫恐減緩經濟復甦　美股重挫730點

英國持刀攻擊事件釀1死6傷　警方：非恐怖攻擊

美國務卿宣布：破壞香港自治中國官員實施入境限制　包括其家人

歷史上首次　美眾院通過華府成美國第51州法案

萊雅宣布：旗下所有護膚產品　去除「美白」相關字眼

新冠肺炎「第二波疫情」如果爆發　WHO官員警告：全球死數百萬人

北京16天確診297例　新發地市場管理層大換血

5G大戰開打　中華電早鳥388元起、遠傳999元吃到飽

路邊攤買3顆水蜜桃！她結完帳「越想越不對勁」　傻問：我被詐了？

番茄玉米魚罐頭「營養更升級」　營養師：天天吃也沒問題！

3萬8租房！查地址「才知有人輕生」...房仲急退錢　他崩潰：2天後又上架

BMW、蘋果攜手推出「數位鑰匙功能」　7/1後多款BMW車型皆支援

許崑源遺孀致詞嘆氣「最撕心裂肺的一天」　宣布成立基金會：讓大愛永續

中職／象悍新生代土投對決　黃恩賜大戰陳仕朋

池畔倒影、日式庭園充滿夏日限定夢幻紫！全台3處小清新花海

從書寫走向梳化，翻轉筆墨的造局者

釣蝦場群架！2男遭痛毆推下蝦池 少婦一旁淡定收竿...網驚：老江湖

國際熱門新聞

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

開心慶祝出生「鄰居抱抱樂」　40天男嬰染新冠肺炎死亡！

印度3000家酒店「拒接中國人」　網友留言酸爆

巴黎女腦炎病逝　發現新神秘病毒

第二波疫情爆發　全球將死百萬人

美眾院通過　華府成美國第51州法案

美國務卿：損害香港自治中國官員實施入境限制

萊雅宣布：旗下護膚產品去除「美白」字眼

擁有3張臉的法國男子 花10年終敢注視鏡中人

738萬藍寶堅尼　交車20分鐘就撞爛

英國50萬人全湧進這沙灘　官方急發重大事件

她與19歲繼子相戀　甜曬愛的結晶

日本德島風俗娘感染新冠還上班

更多熱門

相關新聞

外籍應召女缺貨　皮肉價漲3百「每天接客10人」

外籍應召女缺貨　皮肉價漲3百「每天接客10人」

北市萬華分局日前曾在康定路逮獲2處應召站，但是經過1個月後原處竟死灰復燃，又再度經營應召站，警方26日凌晨前往攻堅，並逮捕5名外籍應召女、2名嫖客以及3名業者，警方發現，原本應召站開價1千5百元，因新冠肺炎(COVID-19)疫情，外籍女無法來台掏金，所以價格也相對漲價3百元。

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

嚇！飲料店吸管內竟躲「超長大蜈蚣」

嚇！飲料店吸管內竟躲「超長大蜈蚣」

他以為婚姻超甜蜜　妻竟激戰女兒前男友補空虛

他以為婚姻超甜蜜　妻竟激戰女兒前男友補空虛

因性感泳裝照大吵！　同性情侶雙亡

因性感泳裝照大吵！　同性情侶雙亡

關鍵字：

愛滋病泰國老婆復仇

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

民法修正　男女統一18歲結婚

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

孫生連發3低潮文「不行了，大家掰掰」

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面