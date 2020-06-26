環島旅遊吃起來！台鐵元氣便當「每日7款口味」　即日起全台開賣

▲不同口味的元氣便當，讓大家環島旅遊時，亦可品嚐各地區特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶。（圖／台鐵局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台鐵局轄下台北、台中、高雄、七堵、花蓮、台東等6個餐務室，即日起至7月31日止，每日限量販售7款不同口味的元氣便當，特別選用各地優質天然食材，精心研製，用心守護全民健康，讓大家環島旅遊之時，亦可品嘗各地區特色便當，豐富鐵道旅遊食的記憶。





為了讓大家吃出滿滿的好元氣與好體力，台鐵局全台各餐務室的廚師與營養師互相切磋及腦力激盪，研發出兼具健康與美味的特色便當，包括台北的紹興雞腿排（食材有紹興酒，孕婦不宜食用）及香椿蔬食便當、台中的麻油松阪豬便當（食材有麻油，孕婦不宜食用）、高雄的芋見元氣便當、台東的紅藜平安便當、花蓮的梅雞田園南瓜飯便當、七堵的養氣人蔘雞腿便當（食材有中藥，孕婦不宜食用），使用蘊含媽媽幸福味的中藥或台灣在地新鮮天然食材入菜，友善支持本土農業。





國內疫情逐漸趨緩，民眾開始展開防疫新生活，品嚐台鐵便當是安心環島鐵道旅遊體驗不可或缺的一環，希望大家不管是環島遊或就近玩，都能品嚐台鐵各餐務室的元氣便當，讓便當裡的食材，帶領大家體驗臺灣在地山海田野的生命軌跡，口口都是蘊藏幸福健康的味道。

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