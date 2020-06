他喝星冰樂「冰沙超難吸」　吸管一撈「拉起整條棕血色棉條」當場乾噁崩潰！

▲LA警察在星冰樂中拉出一條衛生棉條。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

美國白人警殺黑人的「佛洛伊德之死」案件,造成國內警民之間的疙瘩。日前一名洛杉磯警察在下班之後,到當地一間星巴克購買星冰樂,未料卻在喝到剩下一半時,竟發現杯內裝有一條「衛生棉條」,且已經吸收到膨脹,拉出來瞬間立刻讓他感到一陣反胃。

根據英國《太陽報》報導,一名剛下班的洛杉磯警察,在拿出警察信用卡購買星巴克之後,帶著他點的星冰樂走出店家。未料這名警察在飲用到一半時,感覺到冰沙很難吸允,於是打開杯蓋一探究竟,竟從杯中拉出一條已經膨脹吸飽的衛生棉條。

當地警方立即對這起案件進行調查,並且調閱監視器。洛杉磯警察保護聯盟(Los Angeles Police Protective League)針對此事感到相當憤怒,呼籲一定要嚴懲惡作劇的人,「這樣內心充滿仇恨的做法,令人相當憤怒」。

據悉,在「佛洛伊德之死」案件爆發後,美國警民之間信任度降低,且加上警方對於示威者的壓制方式同樣備受爭議,日前星巴克曾發布命令,禁止員工穿著「Blck lives matter」的衣服,最後惹起一場風波之後,還是退讓,並寫信給員工表示,「這世界很多事情都需要被解決,這樣才會有更多空間來療傷。」

BREAKING: Sources tell me an off duty LAPD officer allegedly found a tampon halfway thru his Frappuccino at a Starbucks in Diamond Bar on Friday. I’m told he used his police credit union debit card. Sheriff’s Dept. confirms they took a report & they’re now investigating. @FOXLA pic.twitter.com/HdLTreNuur