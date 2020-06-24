他喝星冰樂「冰沙超難吸」　吸管一撈「拉起整條棕血色棉條」當場乾噁崩潰！

▲LA警察在星冰樂中拉出一條衛生棉條。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

美國白人警殺黑人的「佛洛伊德之死」案件，造成國內警民之間的疙瘩。日前一名洛杉磯警察在下班之後，到當地一間星巴克購買星冰樂，未料卻在喝到剩下一半時，竟發現杯內裝有一條「衛生棉條」，且已經吸收到膨脹，拉出來瞬間立刻讓他感到一陣反胃。

根據英國《太陽報》報導，一名剛下班的洛杉磯警察，在拿出警察信用卡購買星巴克之後，帶著他點的星冰樂走出店家。未料這名警察在飲用到一半時，感覺到冰沙很難吸允，於是打開杯蓋一探究竟，竟從杯中拉出一條已經膨脹吸飽的衛生棉條。

當地警方立即對這起案件進行調查，並且調閱監視器。洛杉磯警察保護聯盟（Los Angeles Police Protective League）針對此事感到相當憤怒，呼籲一定要嚴懲惡作劇的人，「這樣內心充滿仇恨的做法，令人相當憤怒」。

據悉，在「佛洛伊德之死」案件爆發後，美國警民之間信任度降低，且加上警方對於示威者的壓制方式同樣備受爭議，日前星巴克曾發布命令，禁止員工穿著「Blck lives matter」的衣服，最後惹起一場風波之後，還是退讓，並寫信給員工表示，「這世界很多事情都需要被解決，這樣才會有更多空間來療傷。」

BREAKING: Sources tell me an off duty LAPD officer allegedly found a tampon halfway thru his Frappuccino at a Starbucks in Diamond Bar on Friday. I’m told he used his police credit union debit card. Sheriff’s Dept. confirms they took a report & they’re now investigating. @FOXLA pic.twitter.com/HdLTreNuur — Bill Melugin (@BillFOXLA) June 23, 2020

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