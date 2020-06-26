稚嫩外籍應召女大缺貨...「皮肉價硬漲3百」　躺7個月海撈160萬

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局日前曾在康定路逮獲2處應召站，但是經過1個月後原處竟死灰復燃，又再度經營應召站，警方26日凌晨前往攻堅，並逮捕5名外籍應召女、2名嫖客以及3名業者，警方發現，原本應召站開價1千5百元，因新冠肺炎(COVID-19)疫情，外籍女無法來台掏金，所以價格也相對漲價3百元。

警方在5月份時，在萬華區康定路250巷、278巷內逮捕14名應召女，但查緝後該處竟又死灰復燃，又起爐灶經營應召站，警方26日凌晨0時許前往攻堅，最後在250巷逮捕22歲林姓負責人以及2名泰國、1名寮國應召妹，並在1名泰國妹身上起獲2包毒品安非他命。

▲警方曾在康定路逮捕2處應召站，但沒想到1個月後又死灰復燃又找來外籍女涉嫌賣淫牟利。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方又在278巷內逮捕負責把風的30歲黃姓男子，另外還有50歲的劉姓負責人，並逮捕2名泰國應召妹，警方發現4名泰國應召女、1名寮國應召女中，其中有3名泰國女子逾期居留，另外2名因疫情關係，移民署有自動延期機制，所以並未有逾期居留的問題。

最後警方將負責人以及把風男子依妨害風化罪嫌送辦，5名外籍應召女子則分送移民署收容，但其中1名身藏毒品的泰國籍女子也依照毒品罪嫌所送辦，警方發現，因新冠肺炎疫情，許多外籍女子無法來台從事賣淫，所以在僧多粥少的情況下，價格也從上個月的1500元漲價至1800元。

▲警方在其中1名泰國籍應召女身上找到毒品安非他命。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，雖然價格漲價3百元，但是外籍應召女則維持1千元的抽成，應召站則收取8百元，行情好的應召女1天可以接客10多名，警方初步估計，有賣淫女逾期居留達7個月，扣除月經休息之外，可能已經賺進超過160萬元。

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