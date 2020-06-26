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2基層警分發「天下第一所」狂操3年學經驗　半工半讀考上警大

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▲▼楊昀笙（右）、曾貴鴻（左）原是同學，同時分發到天下第一所的中二所任職，在半工半讀3年後順利考上警察大學。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲楊昀笙（右）、曾貴鴻（左）原是同學，同時分發到天下第一所的中二所任職，在半工半讀3年後順利考上警察大學。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局中山二派出所，因轄區內酒店林立，平時工作相當繁瑣，素有「天下第一所」的稱號，但其中2名警員利用勤務之餘唸書，在3年內考上中央警官大學，2人也希望未來畢業後，能將基層所學應用到警官的生涯。

中二所警員楊昀笙、曾貴鴻2人是警專33期的同學，同時在2016年10月分發至中山分局中山二派出所服務，但因中山分局轄區特性問題，2人白天要開單、違規等瑣事，晚上則要面對聚眾鬥毆的排除，2人只能靠著閒暇之餘唸書。

楊昀笙指出，實習時就在中山分局，在畢業那一刻就決定回中山分局服務，最後也順利填缺到中山二派出所服務，一路跟著學長處理聚眾滋事、盤查等技巧，最後發現自己對於攔查搜索、查緝毒品有興趣，於是開始研究判決書的適法性。

楊指出，當時沒有想要考警官的念頭，在現任所長的鼓勵之下，決定嘗試考取警察大學，但因所屬派出所實在太忙碌，所以幾乎都是用下課時間做準備，才順利考上警察大學二年制技術系。

另名金榜題名的曾貴鴻則表示，當時到中山二派出所就任，第一年覺得相當不習慣，每天都要處理許多繁瑣事情，還要將學長所學記在手冊上，慢慢建立起基層警員執勤的基礎訓練。

是來在派出所建立基礎後，設定自己考取警察大學的目標，剛開始每天挪出2小時學習相關考試內容，半年前開始做考古題，才與同學楊昀笙一起考上警察大學，另外也相當感謝所長等單位主管的幫忙。


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