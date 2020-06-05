2男分涉2起槍擊案...被通緝逃2年　刑事局幹員1天全捕獲

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，發現2名分別在2018年在中和一帶涉及槍擊案的通緝犯，以及另名在2017年在新北市中和區對空鳴槍的通緝犯行蹤，並分別組成專案小組追查，並在4日陸續逮捕2名嫌犯到案，訊後分依《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

警方調查，張姓男子涉嫌在2018年於新北市中和區中正路開槍後逃逸，遭警方發布查緝專案，警方鎖定該名男子流竄雙北一帶，最後在出租套房內查獲張姓男子到案，另張男還因妨害自由以及毒品遭通緝，訊後依法送往新北地檢署歸案。

▲警方查獲涉嫌在2018年開槍的張姓男子到案，訊後依法送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

刑事局警方同步也掌握，另名在2017年涉嫌在新北市中和區安和路對空鳴槍的陳姓男子，藏匿於新北地區，因同為在逃重要對象，警方也不敢大意，最後鎖定陳男與女友藏租屋處，隨即派出大批警力上門。

▲陳男涉嫌在2017年在新北市對空鳴槍，警方在4日趁陳與女友準備出門之際逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定陳嫌住處後4日下午5時許，在陳嫌租屋處外埋伏，趁陳準備與女友準備外出用餐，開門之際上前逮人，最後也依照《槍砲彈藥刀械管制條例》送辦。

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