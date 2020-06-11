男持大量毒品遇警包抄　勇警見嫌「前後亂衝」機警破窗逮人

▲警方接獲線報跟監徐男車輛，在包抄時遭徐男開車衝撞企圖逃跑。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊分局日前接獲情資，指出有名男子涉及毒品交易案件，於是派員進行跟監調查，於11日凌晨1時許在泰山區明志路三段發現徐男行蹤，於是利用警車前後包抄，徐男為求脫身竟前後衝撞警車企圖逃跑，警方見狀立即破窗逮人，並在其車上找到大量毒咖啡包與K他命，訊後將依毒品、妨害公務罪嫌法辦，同時追究警車毀損及傷害警員的責任。

據了解，徐姓男子（24歲）涉嫌參與毒品交易案件，新莊分局接獲線報後派員跟監，在明志路三段發現徐男駕駛的深色轎車停靠路邊，警方見機不可失，利用2輛警車將徐男前後包抄。

▲警方車輛遭撞後受損，徐男的深色轎車也留下撞擊痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

徐男見到前後去路都被警方車輛擋住，心一橫將檔位打到倒車檔，加足油門往後衝撞，再往前想撞開警車，一旁25歲的蔡姓警員（警專34期）見狀趕緊拿出警棍破窗，並打開車門將徐男拖下車壓制上銬，但在過程中蔡員左手不慎遭碎玻璃割傷，送醫包紮後暫無大礙。

▲蔡姓警員手部受傷，送往輔仁大學醫院救治後暫無大礙。（圖／記者游宗樺攝）

警方事後在徐男的轎車內找到31包毒咖啡包、10包k他命、2顆搖頭丸、19顆梅片等毒品，k他命經秤重為10.33公克，警方訊後將依妨害公務及毒品罪嫌偵辦，對於受損的警車也將會依法求償，同時追究傷害警員的法律責任。

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