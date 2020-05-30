男出手痛扁女友...「衝陽台揚言輕生」　警員持搜索票：找到吸食器

▲警方處理家暴案件，竟發現男子是搜索對象，直接在男子家中搜出毒品吸食器送辦。（圖／記者邱中岳攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子日前在租屋處與女友吵架，男子還出手痛毆女友，鄰居聽聞女友哭救當場報警，警方到場女友還爬到陽台揚言輕生，警方要求男子開門，並進入安撫女子，但發現男子因涉及毒品案件，竟是警方準備執行的「搜索對象」，隨即帶來搜索票執行搜索。

據了解，38歲的陳姓男子，在5月23日上午11時許，在新生北路的租屋處與32歲的劉姓女友爆發口角，陳男甚至出手痛毆女友，女友當場哭喊求饒，最後鄰居聽聞後趕忙通知轄區派出所到場處理。

警方到場後在門外不斷向女子勸說，女子則在屋內揚言要跳樓輕生，警方不得已緊急破門進入，進入後發現劉女在陽台啜泣，隨即上前安撫劉女情緒，但警方事後發現，陳姓男子竟是轄區內的治安顧慮人口。

警方查驗男子身分後，發現男子竟是轄區其他警員正在追緝的對象，隨即通知同仁帶著搜索票前往，並在劉女的靴子內查獲安非他命吸食器1組，隨即將陳男帶回警局偵訊，訊後依照毒品罪嫌將陳送辦。

除此之外，警方還發現陳男涉嫌在轄區內多間夾娃娃機店，利用萬能鑰匙偷取公仔變現，雖然陳男到案後矢口否認，但監視器畫面拍得一清二楚，讓陳男當場百口莫辯，警方目前也正清查陳是否有涉及其他竊盜案。

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