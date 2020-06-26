交往6年「一看男友賓客名單」秒皺眉　她哭打給未來婆婆：暫緩婚事！

▲發現男友家是豪門，女方不敢嫁了！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

婚姻一定要門當戶對才會幸福？一名女網友透露，弟弟準備步入禮堂，然而兩方在確認賓客名單後，女方卻不敢結婚了，甚至直言配不上。原來原PO家是豪門，女方爸媽認為一定要門當戶對，深怕女兒嫁過去不好過。文章曝光後，網友們熱議，「如果有落差，對於相較較差的那方會很痛苦，豪門的碗不好捧」。

「門當戶對到底對不對？」一名女網友在《Dcard》分享弟弟婚事，小倆口交往6年，最近終於論及婚嫁，豈料，籌備婚事到一半，尤其是看到賓客名單，女方竟皺著眉頭急喊卡。

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原PO直言，自己的原生家庭算是有錢，「就從實際層面來說好了，能力上面大概就是供完我們4個學渣小孩全部出國唸書之後，還能有能力讓我們在台北市有房產！」因此落落長的賓客名單一出爐，女方發現婚宴勢必得辦的盛大隆重，無形壓力也隨之而來。

加上弟弟是長孫，原PO透露，姥姥格外重視，因此對女方百般挑剔，「老人家就是怎麼都看不順眼，一下嫌她挑的婚宴會館檔次不夠，一下又嫌新人挑的餅不好吃！」如今劇情演變到，女方哭著打電話跟原PO媽媽道歉，希望暫緩婚事之外，更覺得「自己配不上」，而未來親家也怕女兒嫁過來，門不當戶不對。

▲原PO更新後續，爸媽認為可以商量！（圖／翻攝Dcard）



身為姊姊的原PO也憂心表示，「我真的很擔心他們會不會之後就分手了，我弟可是我家唯一脱魯的啊！」文章曝光後，底下網友直言，「如果問題是在姥姥身上，那就請弟弟好好跟姥姥談談，促膝長談那種，告訴他這個女生有多重要」、「門當戶對，價值觀相近自有其道理，我曾經是你弟弟的角色，具體就不詳細說了，分了遇到現任才發現，找個差不多各方面差不多的人，相處起來真的比較舒服」、「嫁入富二代其實壓力很大吧？交往時不知道？你弟有特別隱瞞嗎？門當戶對表面聽起來很歧視，但我覺得撇開以歧視的面向解釋外，滿中肯的也有它的意義，如果有落差，對於相較較差的那方會很痛苦，豪門的碗不好捧」。

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