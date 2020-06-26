交往5年女友不想嫁了！不婚主義男竟「套套戳洞」讓懷孕：妳不是想要嗎

▲原PO設計讓女友懷孕，沒想到女方不僅不生，也不答應結婚。（圖／達志／示意圖）

網搜小組／鄺郁庭報導

「跟女友交往了五年多了，肚子裡也有了，可到現在她都不願意嫁我……求讓她答應我的方法！」一名男網友日前投稿《靠北女友my girl》，乍看之下是深情男的告白，曝光條件也很優質。沒想到他講述完自己的煩惱後，網友馬上開噴，直呼超不尊重人，「不要以為錢可以買愛情好嗎」、「完全沒有尊重另一半，人格很差欸！」

這位男網友投稿求救，說當初跟女友交往的時候，是他提出想當不婚主義者，因為家裡算是富裕，擔心會有拜金女纏身要求「車子房子記她名下」。但原PO似乎是相當認同現任女友，「但也只是想啊！妳當初不是想結的嗎？」說女方好一陣子都在念結婚這件事，沒想到現在換女生變不婚主義者。

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男方忍不住抱怨「換妳變成不婚主義者是在？？？我現在都回心轉意了耶！」接著更自爆，因為女友都不答應求婚，他只好在保險套上戳洞，打算先上車後補票，「結果都懷上了，妳居然要墮掉是在哈囉？一條生命耶！當初妳不是很愛小孩嗎？還說要一起結婚生可愛的小孩的啊？」

▲男方自爆自己在保險套上戳洞。（示意圖／資料照）

原PO解釋自己會這樣做，就是因為女生之前這樣說，才在保險套上戳洞，最後還瘋狂碎碎唸「我又不是養不起，我現在月薪不錯，存款也多，又有車有房，妳到底哪裡不滿意？」

看到貼文後，其他網友紛紛喊扯，「你已經錯過了那段時間，她為什麼要配合你想要就要」、「不是條件問題，是人的問題」、「戳洞真的很爛」、「自己先讓人心冷的又不尊重人，先說不要的是你、要的又是你，當自己多偉大啊？沒當下提分手已經不錯了」、「有想跟對方一起走下去的心很好，但是耍小手段很不可取」、「不婚是你要婚的也是你，484要以你為中心？」