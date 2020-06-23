他驗DNA「2個兒子都非親生」　愛妻喊冤：我也很奇怪…追查真相傻了！

▲他幫小王養兒子7年。（圖／翻攝自安徽海豚播報）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇一年輕壯男小解（化名）曾和一名女生相愛，不過1個月之後就分手了，沒想到隔年，對方卻抱著一個男嬰來找他，說「是兩人愛的結晶」。他絲毫沒懷疑，並開心的和女孩結婚，不久之後又產下1子。然而，小解日前辦戶籍時，做了親子鑑定，竟發現2個孩子都不是他的，質問妻子時，對方竟納悶回「我也奇怪」！

據《安徽海豚播報》報導，小解回憶，他和妻子燕子（化名）通過微信，相識於2012年的夏天，不過1個月後就分手了，直到2013年6月燕子主動聯繫了他。他說，得到這個消息之後孩子還有3天就滿月了，覺得作為一個男人應該承擔相應的責任，也對這個孩子是自己的深信不疑。

同年年底，他將母子二人接回到老家，並補辦了婚宴。之後，小解就提議去登記，不過並沒有成行，之後一直在外工作，妻子就在婆家照顧孩子。

2016年1月，第二個孩子在當地醫院降生。2018年小解和燕子終於決定去登記，但是這一次卻沒有成功，原因竟是燕子有一段婚姻沒有結束。

日前，一個孩子要上國小了，另外一個要上幼稚園。為了戶籍入學，小解帶著他們去做了親子鑒定，沒想到卻得到了五雷轟頂的結果。他氣炸，認為燕子騙婚，將對方告上法庭。

原來，燕子在和小解相識之前確實有過一段婚姻，但是前夫因為賭博，在孩子出生沒有多久就失蹤了。此時，小解主動找到她，隨後兩人就生活在了一起，但是對於當時的婚姻狀態她並沒有直言，認為「這些都是個人隱私」。

對於親子鑑定的結果，燕子自稱很懷疑，「不會吧，我也覺得奇怪。」按照她的說法，她一直沒有懷疑過2個孩子不是小解的。

現在，小解已經把孩子交還給了燕子。而對於之後該怎麼安排好孩子的生活和學習，燕子說，她再難都不會放棄。

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