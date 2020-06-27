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交女友每月多噴2500元　他「約會都吃便當」苦惱：該分嗎？千人傻眼洗版

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲分手示意圖。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人和另一半相處的模式不同，有些人願意花大錢在另一半身上，希望對方快樂，但也有人認為一起過著樸實無華的日子就很幸福。一名網友發文，透露他交了女友以來，一個月就多花了2500元，擔心這樣下去他會入不敷出，「該不該分手？」貼文一出，引發眾多網友洗版，「分一分吧」、「不要耽誤人家」。

「我想問一下，交女朋友是不是都很花錢？」一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自從5月交了女友後，他一個月多了2500元的開銷，但這多餘的花費卻讓他不禁擔心未來會破產。

請繼續往下閱讀...

男網友還貼出自己的記帳表佐證，只見他4月的生活支出為3571元，5月則是變成6041元，其中飲食酒水的部分多了大約1600元左右。他還補充，他和女友出去約會大多都是吃便當而已，好奇這樣下去是不是該和對方分開，以守住自己的荷包？

▲▼ 男網友秀出自己的開銷 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲男網友秀出自己的開銷 。（圖／翻攝自爆廢公社）

然而貼文上線後，大多數網友都認為2500元還算可接受的範圍，「分手吧，不要耽誤人家」、「我平均一天兩餐大約500，2500分手吧，他應該要瘦了」、「2500就喊受不了，分一分好了，你不適合交女友」、「我建議你還是單身，跟著你的女生其實蠻可憐的，一個月2500元受不了，以後更別講結婚生子了」。

另有網友歪樓，認為原PO每個月竟然只花3千元至6千元就能活，實在很厲害，「可以拜託你開課嗎？我一定會好好學。」

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