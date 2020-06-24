「男賺薪水她收錢」女友列4條…不答應就不嫁！他只煩惱1點　網嚇呆：逃啊

▲一看到原PO妥協了3項結婚條件，網友急勸分手。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

當一段感情要進入到婚姻，難免牽涉到更多責任，但女方開出這樣的條件，身為男生的話會接受嗎？有男網友在臉書《靠北女友my girl》投稿，說女友提了4個條件，如果他不答應就不結婚。結果看到原PO唯一不認同「婚後女方立刻辭職」，還妥協其他3項，網友紛紛暴動勸快逃，「換一個，問題會減少許多吧！」

男網友文中表示，「我女朋友跟我提了3個條件（應為4個），她說如果我不答應就沒辦法跟我結婚」，條件則是「1.婚後薪水由女方分配，男方領零用金」、「2.婚後不生小孩」、「3.婚後五年內月薪要超過十萬」、「4.結婚後她會立刻辭職」。

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▲女方開出結婚條件，原PO不答應她就不嫁。（示意圖／Pakutaso）

女友的條件開出後，原PO就一一回覆，說自己可以把薪水交給女方，第2點的部分也可以等想生的時候再計畫，第3點的話，因為自己在日商擔任中階管理職，五年後應該可以月收十萬元，「但是婚後不工作我不能認同，畢竟房子才剛買，壓力很大，我希望她能多少幫忙我。」

原PO接著透露女方的想法，「但她說我也是主管，如果婚後她去工作，拋頭露臉這樣會給我丟臉」，讓他相當困擾，不知道該怎麼辦。

看到貼文後，馬上一堆網友勸放生，「如果是真的相愛，應該是要一起努力，而不是只有單方面打拚吧」、「她就是懶得工作，結案！下一位」、「有必要這樣子委屈自己嗎？不能同甘共苦，久了一定會不平衡」、「養半殘的概念」、「她開這種條件沒幾個人能接受，年紀越大她的標準會降低的」、「又不是要生養孩子沒辦法好好工作，不生又要待在家是？」